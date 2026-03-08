Xiaomi uvedlo Redmi Buds 8 Active. Stojí jen 499 Kč a sednou prakticky každému Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo na český trh bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 Active za pouhých 499 Kč Novinka využívá peckovitou konstrukci bez silikonových náušníků pro celodenní pohodlí Sluchátka nabízejí 14,2mm měniče s titanovou membránou a výdrž až 37 hodin s pouzdrem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi bez většího rozruchu rozšířilo svou řadu bezdrátových sluchátek o model Redmi Buds 8 Active. K dostání je už nyní s cenou 499 Kč, čímž se řadí do kategorie nejlevnějších bezdrátových sluchátek. Na rozdíl od dražších sourozenců vsadila na peckovitou konstrukci bez silikonových náušníků, která vyhovuje uživatelům preferujícím volnější usazení v uchu. Pecky pro celodenní nošení Čisté hovory i za větru Solidní výdrž a rychlé nabíjení Chytré funkce a odolnost Kam se řadí v portfoliu Xiaomi Pecky pro celodenní nošení Hlavním lákadlem Redmi Buds 8 Active je jejich ergonomický design. Přední část sluchátka kopíruje přirozený tvar zvukovodu a díky absenci silikonových špuntů nezpůsobuje nepříjemný tlak ani při dlouhém nošení. Pro ty, kteří špatně snáší in-ear konstrukci nebo ji vnímají jako nepříjemnou, jde o ideální volbu. Xiaomi sluchátka osadilo 14,2mm dynamickými měniči s titanovou membránou, která zajišťuje rychlejší odezvu především ve středních a vyšších frekvencích. O přenos zvuku se stará Bluetooth 5.4 s podporou kodeků SBC a AAC. Vyšší kodeky typu LDAC nebo aptX u nejlevnějšího modelu pochopitelně chybí. Čisté hovory i za větru Redmi Buds 8 Active sice postrádají aktivní potlačení hluku (ANC), které najdete u dražších modelů řady, výrobce však nezapomněl na kvalitu hovorů. Duální mikrofony s AI algoritmem dokáží efektivně odfiltrovat okolní ruch a zachovat srozumitelný hlas. Konstrukce navíc zvládá redukci větrného šumu až do rychlosti 6 m/s, takže byste měli být slyšet i při telefonování venku za méně příznivého počasí. Solidní výdrž a rychlé nabíjení Samotná sluchátka vydrží na jedno nabití přibližně 7 hodin poslechu při 50% hlasitosti a připojení přes AAC. Nabíjecí pouzdro prodlužuje celkovou výdrž na až 37 hodin, což představuje zhruba 23% zlepšení oproti předchozím Redmi Buds 6 Active. Praktickou funkcí je rychlé nabíjení – 10 minut v pouzdře stačí na 2 hodiny poslechu. Chytré funkce a odolnost V aplikaci Xiaomi Earbuds lze vybírat z pěti přednastavených zvukových profilů nebo si vytvořit vlastní ekvalizér podle osobních preferencí. Sluchátka podporují Google Fast Pair pro rychlé párování s Android zařízeními a umožňují současné připojení ke dvěma zařízením. Certifikace IP54 zajišťuje odolnost proti potu a lehkému dešti. Sluchátka jsou k dispozici v barvách Black a White. Jako bonus Xiaomi přidává 2 měsíce Spotify Premium zdarma pro nové uživatele služby. Kam se řadí v portfoliu Xiaomi Redmi Buds 8 Active doplňují stávající nabídku, která v Česku zahrnuje také Redmi Buds 8 Pro za 1 799 Kč s trojitými měniči a ANC až 55 dB, a starší Redmi Buds 8 Lite za 599 Kč s hybridním ANC do 42 dB. Nový model Active je určen těm, kteří preferují peckovitou konstrukci a nepotřebují aktivní potlačení hluku – za ušetřenou stokorunu oproti Lite verzi ale přicházejí právě o ANC. Zaujala vás sluchátka Redmi Buds 8 Active? Zdroj: Xiaomi, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka česko Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024