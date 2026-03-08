TOPlist

Xiaomi uvedlo Redmi Buds 8 Active. Stojí jen 499 Kč a sednou prakticky každému

  • Xiaomi uvedlo na český trh bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 Active za pouhých 499 Kč
  • Novinka využívá peckovitou konstrukci bez silikonových náušníků pro celodenní pohodlí
  • Sluchátka nabízejí 14,2mm měniče s titanovou membránou a výdrž až 37 hodin s pouzdrem

Adam Kurfürst
8.3.2026 22:00
REDMI Buds 8 Active barevne varianty s logem

Xiaomi bez většího rozruchu rozšířilo svou řadu bezdrátových sluchátek o model Redmi Buds 8 Active. K dostání je už nyní s cenou 499 Kč, čímž se řadí do kategorie nejlevnějších bezdrátových sluchátek. Na rozdíl od dražších sourozenců vsadila na peckovitou konstrukci bez silikonových náušníků, která vyhovuje uživatelům preferujícím volnější usazení v uchu.

Pecky pro celodenní nošení

Hlavním lákadlem Redmi Buds 8 Active je jejich ergonomický design. Přední část sluchátka kopíruje přirozený tvar zvukovodu a díky absenci silikonových špuntů nezpůsobuje nepříjemný tlak ani při dlouhém nošení. Pro ty, kteří špatně snáší in-ear konstrukci nebo ji vnímají jako nepříjemnou, jde o ideální volbu.

REDMI Buds 8 Active barevne varianty

Xiaomi sluchátka osadilo 14,2mm dynamickými měniči s titanovou membránou, která zajišťuje rychlejší odezvu především ve středních a vyšších frekvencích. O přenos zvuku se stará Bluetooth 5.4 s podporou kodeků SBC a AAC. Vyšší kodeky typu LDAC nebo aptX u nejlevnějšího modelu pochopitelně chybí.

Čisté hovory i za větru

Redmi Buds 8 Active sice postrádají aktivní potlačení hluku (ANC), které najdete u dražších modelů řady, výrobce však nezapomněl na kvalitu hovorů. Duální mikrofony s AI algoritmem dokáží efektivně odfiltrovat okolní ruch a zachovat srozumitelný hlas. Konstrukce navíc zvládá redukci větrného šumu až do rychlosti 6 m/s, takže byste měli být slyšet i při telefonování venku za méně příznivého počasí.

Solidní výdrž a rychlé nabíjení

Samotná sluchátka vydrží na jedno nabití přibližně 7 hodin poslechu při 50% hlasitosti a připojení přes AAC. Nabíjecí pouzdro prodlužuje celkovou výdrž na až 37 hodin, což představuje zhruba 23% zlepšení oproti předchozím Redmi Buds 6 Active. Praktickou funkcí je rychlé nabíjení – 10 minut v pouzdře stačí na 2 hodiny poslechu.

Chytré funkce a odolnost

V aplikaci Xiaomi Earbuds lze vybírat z pěti přednastavených zvukových profilů nebo si vytvořit vlastní ekvalizér podle osobních preferencí. Sluchátka podporují Google Fast Pair pro rychlé párování s Android zařízeními a umožňují současné připojení ke dvěma zařízením. Certifikace IP54 zajišťuje odolnost proti potu a lehkému dešti.

REDMI Buds 8 Active v usich zeny drzici modrou krabicku

Sluchátka jsou k dispozici v barvách Black a White. Jako bonus Xiaomi přidává 2 měsíce Spotify Premium zdarma pro nové uživatele služby.

Kam se řadí v portfoliu Xiaomi

Redmi Buds 8 Active doplňují stávající nabídku, která v Česku zahrnuje také Redmi Buds 8 Pro za 1 799 Kč s trojitými měniči a ANC až 55 dB, a starší Redmi Buds 8 Lite za 599 Kč s hybridním ANC do 42 dB. Nový model Active je určen těm, kteří preferují peckovitou konstrukci a nepotřebují aktivní potlačení hluku – za ušetřenou stokorunu oproti Lite verzi ale přicházejí právě o ANC.

Zaujala vás sluchátka Redmi Buds 8 Active?

Zdroj: Xiaomi, vlastní

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

