Xiaomi má v únoru ukázat další generaci tabletů

Oba modely dostanou špičkový hardware

Xiaomi Pad 7 Pro by se mohl vytáhnout s OLED displejem

Tablety řady Xiaomi Pad 6 představila společnost v dubnu 2023, na evropský trh se však dostal v srpnu jen základní model. Podle leakera Digital Chat Station nám čínský gigant ukáže další generaci už v únoru. Chystá se velký posun, především v oblasti hardwaru.

Leaker tvrdí, že nám Xiaomi ukáže dvojici nových tabletů – Xiaomi Pad 7 a Xiaomi Pad 7 Pro. Základní model by měl mít pod kapotou čipset Snapdragon 8 Gen 2, který bude mít stále dostatek výkonu na cokoliv včetně hraní náročných her či střihu 4K videa. Navíc půjde oproti současnému Snapdragonu 870 tikajícímu v útrobách Xiaomi Padu 6 o velký upgrade. Ačkoliv musím říct, že právě tento tablet používám téměř denně, tu a tam si na něm něco sestříhám a na rychlost si nemůžu stěžovat. Letos bychom se prý měli dočkat také rychlejšího 100W nabíjení.

Co se týče Pro varianty, ta by mohla mít vůbec poprvé OLED panel, což by jistě ocenil nejeden zákazník. Současné IPS displeje nejsou vůbec špatné, mohl jsem ho vyzkoušet i na Xiaomi Pad 6 Max 14, ale OLED by zkrátka prémiovému zařízení slušel více. O výkon se pak postará Snapdragon 8 Gen 3, tedy to nejlepší, co dokáže Qualcomm v současnosti nabídnout. Zatím není jasné, kdy se tablety dostanou mimo Evropu a zda se tak vůbec v případě Pro modelu stane. Xiaomi totiž vždy doručilo do Evropy jen základní model. Snad svou tradici letos (stejně jako v případě telefonů Ultra) poruší a dočkáme se zajímavé konkurence třeba k tabletům od Samsungu.

Koupili byste si prémiový tablet od Xiaomi?

Zdroj: GSMArena