Očekávaná řada Xiaomi Pad 7 se může představit už v září

Základní model bude dle nových spekulací velmi schopný stroj

Prý obdrží čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a OLED displej

Xiaomi v dubnu vydalo výkonný tablet Pad 6S Pro, který se svým rychlým čipem a velký displejem přišel i na tuzemský trh. V podstatě jde o dalšího člena rodinky Pad 6, jež poprvé debutovala už v loňském roce. Její základní model, stejně jako jeho předchůdci, byl považován za zařízení střední třídy. Xiaomi Pad 7, který jej nahradí, však překvapí pořádně nabušenou výbavou. Alespoň tedy dle posledních zvěstí.

Xiaomi Pad 7 se pravděpodobně představí už v září, a jak jsme vás informovali již dříve, se svým dražším sourozencem by se mohl podívat i do Česka. Podle příspěvku od uživatele 智慧皮卡丘 ze sociální sítě Weibo by mohl dostat procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, s nímž by mohl konkurovat třeba novému OnePlus Padu 2. Hovoří se také o výměně IPS panelu za OLED, což by přineslo například lepší kontrast a věrohodnější zobrazování černé.

Xiaomi Pad 6

Osobně jsem předpokládal, že s čipem Snapdragon 8 Gen 3 dorazí Xiaomi Pad 7 Pro. Dávalo by to totiž smysl, dražší z dvojice byl vždy orientován „vlajkově“, zatímco jeho levnější bráška cílil na širší publikum.

Teď se tedy nabízí otázka, s jakým procesorem Xiaomi Pad 7 Pro dorazí. Snapdragon 8 Gen 4, pokud skutečně debutuje už v září, rozhodně dostat nestihne. A kdyby se Xiaomi rozhodlo použít stejný čip pro oba své tablety, muselo by přijít se zajímavějšími rozdíly mezi těmito dvěma modely. Snad případ co nejdříve rozuzluje nějaký s dalších úniků…

Jak se na Xiaomi Pad 7 těšíte vy?

Zdroj: Gizmochina