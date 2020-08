Xiaomi chystá další mobily z prémiové desítkové řady. Unikly i fotky

Čínská společnost Xiaomi během letošního roku překvapila nejen své příznivce řadou telefonů Mi 10. Na uvedení nové řady by pochopitelně nebylo nic zvláštního, jenže v tomto případě skočila firma rovnýma nohama do sféry drahých vlajkových mobilů, ve které se dříve vůbec nepohybovala. Úvodní modely zaujaly velmi dobrými specifikacemi, ale právě také vysokou cenou. Pravděpodobně kvůli ní nakonec telefony Mi 10 a Mi 10 Pro zmizely z několika trhů. Včetně toho českého, kde zůstala jen varianta Lite. Nedávno Xiaomi uvedlo na domácím trhu ještě i supertelefon Mi 10 Ultra, který nyní vévodí hned v několika parametrech a také světových žebříčcích. Nicméně tento silák údajně nikdy neopustí čínský trh. Plnohodnotného globálního prodeje bychom se ale mohli dočkat u modelů Xiaomi Mi 10T a Mi 10T Pro, jejichž existence a uniklé fotky vypluly nedávno na povrch.

Na serveru OfferUp se objevily snímky telefonu s modelovým označením M2007J3SG a krycím názvem Apollo. Toto a další označení současně objevili badatelé z XDA Developers v betaverzi MIUI 12 s Androidem 11. Tam už se podařilo odhalit i konkrétní jména zmíněných mobilů. Uniklé fotky naznačují, že model Xiaomi Mi 10T Pro by měl mít tři zadní fotoaparáty, kterým bude velet 108mpx senzor. U “klasické” verze by to měl být 64mpx senzor. O dalších parametrech se spekuluje, třeba o 5000 mAh bateriích, 144Hz displejích a procesoru Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Důležitou informací je, že v kódu Xiaomi fotoaplikace jsou zmínky o indických i globálních verzích těchto mobilů.

Co zatím říkáte na telefony z řady Mi 10?

Zdroj: XDA