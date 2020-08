Papírově nejlepší foťáky, výkon i nabíjení. To je nový Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi před pár hodinami představilo v Číně svůj nový vlajkový telefon. Jde o nový model z letošní řady Mi 10, který nese přízvisko Ultra. A toto jméno je opravdu velmi přiléhavé, jelikož mobil překonal všechny současné konkurenty v testech výkonu i focení a současně nabízí nejrychlejší nabíjení na světě. Má totiž nejvyšší skóre v benchmarku AnTuTu (přes 660 tisíc bodů), nejlepší hodnocení na webu DxOMark (130 bodů) a zvládne nabíjecí výkon 120 W. Číslice 120 doprovází telefon i u dalších významných parametrů. Stejná je totiž i maximální hodnota hybridního zoomu a frekvence displeje. Mezi další zajímavé specifikace Xiaomi Mi 10 Ultra patří třeba 50W bezdrátové nabíjení a extrémní paměťové kombinace dosahující maxima 16 GB RAM / 256 GB úložiště. Firma (si) tedy v rámci oslav deseti let nadělila opravdu excelentní dárek.

Specifikace Xiaomi Mi 10 Ultra

Displej

zakřivený 6.67” OLED

frekvence 120 Hz

HDR10+

800 nitů jas (až 1 120 skokově)

10bitová hloubka barev (1.07 miliardy)

přesnost barev JNCD pod 0.63 a Delta-E pod 1

240Hz odezva na doteky

Výkon, fotografie a konektivita

čipset Qualcomm Snapdragon 865

zadní fotoaparáty 48 Mpx hlavní (Sony IMX586), 48 Mpx periskop telefoto ( 5x optický zoom a 120x hybridní zoom ), 12 Mpx telefoto a 20 Mpx ultraširoký + 20 Mpx přední fotoaparát

(Sony IMX586), 48 Mpx periskop telefoto ( ), 12 Mpx telefoto a 20 Mpx ultraširoký + 20 Mpx přední fotoaparát RAM paměti LPDDR5 a UFS 3.1 úložiště

WiFi, NFC

Baterie, varianty a (čínské) ceny

baterie s kapacitou 4500 mAh 41 % nabití za 5 minut 100 % nabití za 23 minut 120W nabíjení 50W bezdrátové nabíjení 10W obrácené nabíjení

designové varianty Obsidian Black, Mercury Silver a Transparent Edition

paměťové varianty s cenami 8/128 GB za 5 299 Yuanů = cca 17 000 Kč 8/256 GB za 5 599 Yuanů = cca 17 900 Kč 12/256 GB za 5 999 Yuanů = cca 19 200 Kč 16/512 GB za 6 999 Yuanů = cca 22 400 Kč



Jak se dalo čekat (a Xiaomi se tím u série Mi 10 netají), špičkové parametry se promítnou také v prémiových cenách. Ty uvedené platí pro Čínu a pro zbytek světa tedy budou později ještě o dost vyšší. Pro porovnání: Xiami Mi 10 Pro ve variantě 12/256 GB mělo čínskou cenu v přepočtu cca 18 tisíc korun, v Evropě to nakonec bylo 29 900 Kč. Pokud by platil stejný poměr, nejvybavenější varianta Mi 10 Ultra “tady” bude stát kolem 37 tisíc. Otázkou bude, do kterých regionů tento telefon nakonec vyrazí. Předchozí modely Mi 10 a Mi 10 Pro byly například po pár týdnech z českého trhu staženy. Nedá se tedy úplně předpokládat, že by se Ultra varianta objevila oficiálně u nás. Případní zájemci se budou muset spolehnout na zahraniční obchody a distribuci.

