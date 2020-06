Xiaomi Mi 10 už na českém trhu oficiálně nebude. Jaký to má asi důvod?

Doplněno oficiální vyjádření:

„Z důvodu nadstandardní poptávky po modelech Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro v domovské Číně, které se jak ze stran odborných médií, tak běžných uživatelů setkaly s neočekávaně pozitivním ohlasem, se vedení společnosti Xiaomi rozhodlo, že tyto dva produkty bude nadále prodávat pouze na domácím trhu. Toto omezení se však netýká produktu Mi 10 Lite, který je a bude i nadále na českém trhu dostupný. Smartphony Mi 10 a Mi 10 Pro budou mít nyní i do budoucna plnou servisní podporu a budou zcela funkční. Z modelů Mi 10 a Mi 10 Pro se tak stává „limitovaná edice“, kterou je momentálně stále možné u vybraných obchodních partnerů zakoupit,“ komentuje konec telefonů Xiaomi Mi 10 v ČR i ve zbytku světa Kateřina Czyžová z distributorské společnosti Witty Trade.

Původní zpráva:

Vlajkové telefony Xiaomi z nové série Mi 10 nebudou nadále distribuovány pro český trh. Poslední naskladněné kusy se doprodají a nejvybavenější telefony od této čínské značky u nás dále nebudou k dostání. Pokud pak bude mít někdo v České republice o telefon zájem, musí si jej objednat ze zahraničí. Oficiálně to oznámila agentura zastupující českého distributora. A to bez udání důvodu. Ten je ovšem pravděpodobně velmi jednoduchý a bude jím nezájem tuzemských zákazníků. Značka Xiaomi, která je i u nás proslulá hlavně levnými telefony a případně mobily s perfektním poměrem cena vs. výkon, si s asi modely Mi 10 ukousla velké sousto. Alespoň s ohledem na náš trh, který neoplývá velkou kupní silou. Konec prodeje telefonů Xiaomi Mi 10 v ČR přišel v podstatě ze dne na den bez jakéhokoli varování.

Z diskuzí pod našimi články, na sociálních sítích i fórech je patrné, že Češi o tak drahý telefon od Xiaomi skutečně nemají zájem. Zdejší zákazníci hledí převážně na cenu a velmi často se podrobně zajímají o parametry, které za ni dostanou. Z tohoto pohledu i samotné Xiaomi nabízí mnohem výhodnější mobily. Například skoro o polovinu levnější loňskou řadu Mi 9 nebo jen o něco slabší sérii Mi Note 10, která je ale cenově také někde jinde. Suma sumárum si troufáme říct, že konec prodeje telefonů Xiaomi Mi 10 moc lidí v ČR neopláče.

Hodinky Xiaomi Haylou LS04 oficiálně: měsíční výdrž a cena pod 600 korun čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Máte Xiaomi telefon? Jak drahý?

Zdroj: TZ