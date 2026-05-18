Xiaomi už brzy představí nový typ otevřených sluchátek. Jak se vám líbí? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představí 21. května svá historicky první klipsová sluchátka, která se připevňují na chrupavku boltce Každé sluchátko má vážit pouhých 5,5 gramu a vsadí na konstrukci s pamětí tvaru z titanu Mezi potvrzené barevné varianty patří zlatá a bílo-stříbrná Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi má v portfoliu sluchátek pestrou nabídku, ale dosud mu chyběl jeden specifický typ konstrukce, kterým se proslavily modely typu Huawei FreeClip nebo Bose Ultra Open Earbuds. Máme na mysli klipsová sluchátka, jež se připevňují na střední část ušního boltce a místo úplného uzavření zvukovodu nechávají uživatele vnímat okolní zvuky. Po modelech řady OpenWear, naposledy OpenWear Stereo Pro se zaháknutím za ucho zezadu, se teď Xiaomi konečně chystá vtrhnout i do tohoto segmentu. Zda za tím stojí čistá touha experimentovat, anebo slabší prodeje dosavadních modelů OpenWear, však není zřejmé. Lesklý design s průhlednou kuličkou Vlajková výbava i přes nevšední formát Lesklý design s průhlednou kuličkou Novinku oficiálně potvrdil Lu Weibing, prezident Xiaomi, na sociální síti Weibo. Sluchátka zaujmou na první pohled lesklým tělem, vyniká také průhledná akustická koule s povrchem připomínajícím vinylovou desku, do které je integrován samotný měnič. Z hlediska barev výrobce zatím ukázal zlaté provedení Satin Gold a bílo-stříbrné Pearl White. Vlajková výbava i přes nevšední formát Každé sluchátko váží pouhých 5,5 gramu a využívá obloukový můstek z paměťového titanu, který má rovnoměrně rozkládat tlak na chrupavku ucha. Mezi potvrzenými technologiemi figuruje kodek LHDC 5.0, certifikace Hi-Res Audio, membrána s mikrokrystalickým kovovým povlakem a trojice mikrofonů s AI redukcí šumu pro hovory. Xiaomi rovněž zmiňuje technologii reverzních zvukových vln, která má omezit únik zvuku do okolí, což u otevřených sluchátek bývá citelná slabina. Kompletní specifikace včetně kapacity baterií a ceny se nejspíš dozvíme až 21. května, kdy bude Xiaomi novinku představovat společně s telefonem Xiaomi 17 Max a fitness náramkem Smart Band 10 Pro. Otázkou zůstává, zda se klipsová sluchátka podívají i mimo Čínu. Vzhledem k tomu, že Xiaomi v posledních letech globalizovalo prakticky každý audio produkt včetně řady OpenWear, dává jejich případný evropský debut smysl. Cenovku by ale značka mohla nasadit ambiciózněji, než jsme od ní v segmentu sluchátek zvyklí. Dali byste klipsovým sluchátkům šanci, nebo zůstáváte věrní in-ear modelům? Zdroje: Lu Weibing/Weibo (1, 2), Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024