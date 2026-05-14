Xiaomi 17 Max se už ukázalo oficiálně. Dostane obří displej i baterii Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi poprvé oficiálně ukázalo telefon 17 Max, který do prodeje v Číně dorazí ještě tento měsíc Novinka přebírá designový styl modelu Xiaomi 15, ale na rozdíl od verzí Pro nedostane sekundární zadní displej Výbava má zahrnovat Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9" displej, 200Mpx fotoaparát od Leicy a 8 000mAh baterii Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.5.2026 22:00 Žádné komentáře 0 O Xiaomi 17 Max jsme vás v posledních měsících informovali hned několikrát. Únik za únikem prozrazoval, čím by tento model měl ohromit – obří baterií, špičkovou trojicí fotoaparátů a vlajkovým výkonem. Nyní výrobce telefon poprvé oficiálně potvrdil a sám předhodil pár pikantních detailů. Premiéra proběhne v Číně už tento měsíc, předobjednávky tamní zájemci mohou skládat již nyní. Design jako z Xiaomi 15 a bez zadního displeje Velký displej, ještě větší baterie Fotoaparáty s podpisem Leicy Kolik telefon vyjde? Design jako z Xiaomi 15 a bez zadního displeje Na sociální síti Weibo Xiaomi ukázalo Xiaomi 17 Max ve světle modré variantě, která prozradila i to nejpodstatnější o designu. Telefon se vrací ke klasickému vzhledu modelu Xiaomi 15 – na zadní straně tedy najdeme čtvercově laděný fotomodul s jemně zaoblenými rohy, který odpovídá tomu z loňské vlajkové lodi. Žádné výstřední prvky tu nejsou. To současně znamená, že 17 Max nedostane sekundární displej umístěný vedle fotoaparátu, jakým se pyšní modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max. Pro někoho zklamání, pro jiného úleva – ne každý ten extra displej využije, a jeho absence zároveň znamená nižší výslednou cenu telefonu. Kromě světle modré barvy se podle uniklých renderů od leakera Digital Chat Station chystají i varianty v černé, bílé a provedení s motivem karbonu. Velký displej, ještě větší baterie Jak už nasvědčuje označení Max, telefon vsadí na 6,9″ plochý displej. Podle úniků půjde o LTPO panel s rozlišením 1,5K, 120Hz obnovovací frekvencí a úzkými rámečky. Pod ním se má skrývat ultrazvuková čtečka otisků. Stereo zvuk obstará dvojice symetricky umístěných reproduktorů. Pod kapotou má pracovat dosud nepředstavený Snapdragon 8 Elite Gen 5 doprovázený pamětmi LPDDR5X a úložištěm UFS 4.1. Naprosto klíčovým parametrem je ale 8 000mAh baterie, která by se měla zapsat jako největší kapacita, jakou kdy Xiaomi do svého smartphonu vměstnalo. Pro představu – Xiaomi 17 Pro Max nabízí 7 500 mAh, Xiaomi 17 Ultra dokonce „jen“ 6 000 mAh. Nabíjení obstará 100W drátový a 50W bezdrátový režim. Fotoaparáty s podpisem Leicy Xiaomi oficiálně potvrdilo, že telefon nadále zachová spolupráci s legendární značkou Leica. Konkrétní specifikace zatím neprozradilo, ale podle dřívějších úniků se můžeme těšit na trojici objektivů: 200Mpx primární snímač ze série Samsung ISOCELL HP, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3násobným optickým přiblížením. Kolik telefon vyjde? Konkrétní cenu Xiaomi zatím netají, avšak ji rovněž oficiálně nepotvrdilo. Známý informátor Digital Chat Station odhaduje, že nejlevnější verze začne na 5 199 jüanech, což v přepočtu odpovídá zhruba 15 900 Kč. Jako u většiny podobných telefonů ale platí, že se telefon mimo Čínu pravděpodobně nepodívá – evropští zájemci tak budou muset zůstat u standardního Xiaomi 17 nebo počkat na Xiaomi 17 Ultra. Sláva! Telefony Xiaomi se naučí sdílet soubory přes AirDrop, potvrdil Google Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Xiaomi 17 Max míří na poměrně specifickou cílovku – uživatele, kteří chtějí velký displej a obří baterii, ale nelpí na bonusech, jako je sekundární zadní obrazovka. Konkurovat bude přímo modelu Pro Max, vůči kterému vyhrává kapacitou baterie a zřejmě i cenou. Lákalo by vás Xiaomi 17 Max, kdyby se dostalo i do Česka? Zdroje: Notebookcheck, Gizmochina, Weibo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024