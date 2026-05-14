Xiaomi 17 Max se už ukázalo oficiálně. Dostane obří displej i baterii

  • Xiaomi poprvé oficiálně ukázalo telefon 17 Max, který do prodeje v Číně dorazí ještě tento měsíc
  • Novinka přebírá designový styl modelu Xiaomi 15, ale na rozdíl od verzí Pro nedostane sekundární zadní displej
  • Výbava má zahrnovat Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9" displej, 200Mpx fotoaparát od Leicy a 8 000mAh baterii

Adam Kurfürst
14.5.2026 22:00
O Xiaomi 17 Max jsme vás v posledních měsících informovali hned několikrát. Únik za únikem prozrazoval, čím by tento model měl ohromit – obří baterií, špičkovou trojicí fotoaparátů a vlajkovým výkonem. Nyní výrobce telefon poprvé oficiálně potvrdil a sám předhodil pár pikantních detailů. Premiéra proběhne v Číně už tento měsíc, předobjednávky tamní zájemci mohou skládat již nyní.

Design jako z Xiaomi 15 a bez zadního displeje

Na sociální síti Weibo Xiaomi ukázalo Xiaomi 17 Max ve světle modré variantě, která prozradila i to nejpodstatnější o designu. Telefon se vrací ke klasickému vzhledu modelu Xiaomi 15 – na zadní straně tedy najdeme čtvercově laděný fotomodul s jemně zaoblenými rohy, který odpovídá tomu z loňské vlajkové lodi. Žádné výstřední prvky tu nejsou.

To současně znamená, že 17 Max nedostane sekundární displej umístěný vedle fotoaparátu, jakým se pyšní modely Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max. Pro někoho zklamání, pro jiného úleva – ne každý ten extra displej využije, a jeho absence zároveň znamená nižší výslednou cenu telefonu. Kromě světle modré barvy se podle uniklých renderů od leakera Digital Chat Station chystají i varianty v černé, bílé a provedení s motivem karbonu.

Velký displej, ještě větší baterie

Jak už nasvědčuje označení Max, telefon vsadí na 6,9″ plochý displej. Podle úniků půjde o LTPO panel s rozlišením 1,5K, 120Hz obnovovací frekvencí a úzkými rámečky. Pod ním se má skrývat ultrazvuková čtečka otisků. Stereo zvuk obstará dvojice symetricky umístěných reproduktorů.

Pod kapotou má pracovat dosud nepředstavený Snapdragon 8 Elite Gen 5 doprovázený pamětmi LPDDR5X a úložištěm UFS 4.1. Naprosto klíčovým parametrem je ale 8 000mAh baterie, která by se měla zapsat jako největší kapacita, jakou kdy Xiaomi do svého smartphonu vměstnalo. Pro představu – Xiaomi 17 Pro Max nabízí 7 500 mAh, Xiaomi 17 Ultra dokonce „jen“ 6 000 mAh. Nabíjení obstará 100W drátový a 50W bezdrátový režim.

Fotoaparáty s podpisem Leicy

Xiaomi oficiálně potvrdilo, že telefon nadále zachová spolupráci s legendární značkou Leica. Konkrétní specifikace zatím neprozradilo, ale podle dřívějších úniků se můžeme těšit na trojici objektivů: 200Mpx primární snímač ze série Samsung ISOCELL HP, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3násobným optickým přiblížením.

Kolik telefon vyjde?

Konkrétní cenu Xiaomi zatím netají, avšak ji rovněž oficiálně nepotvrdilo. Známý informátor Digital Chat Station odhaduje, že nejlevnější verze začne na 5 199 jüanech, což v přepočtu odpovídá zhruba 15 900 Kč. Jako u většiny podobných telefonů ale platí, že se telefon mimo Čínu pravděpodobně nepodívá – evropští zájemci tak budou muset zůstat u standardního Xiaomi 17 nebo počkat na Xiaomi 17 Ultra.

Xiaomi 17 Max míří na poměrně specifickou cílovku – uživatele, kteří chtějí velký displej a obří baterii, ale nelpí na bonusech, jako je sekundární zadní obrazovka. Konkurovat bude přímo modelu Pro Max, vůči kterému vyhrává kapacitou baterie a zřejmě i cenou.

Lákalo by vás Xiaomi 17 Max, kdyby se dostalo i do Česka?

Zdroje: Notebookcheck, Gizmochina, Weibo

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

