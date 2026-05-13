Sláva! Telefony Xiaomi se naučí sdílet soubory přes AirDrop, potvrdil Google

  • Google na úterním Android Show: I/O Edition potvrdil rozšíření Quick Share s podporou AirDropu na telefony Xiaomi
  • Do party se přidávají také značky Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo a HONOR, kompletní rozšíření má proběhnout ještě letos
  • Uživatelé bez podporovaného zařízení mohou sdílet soubory do iOS přes vygenerovaný QR kód s využitím cloudu

Adam Kurfürst
13.5.2026 06:00
Google se loni na podzim rozhodl, že skoncuje se složitým sdílením souborů mezi uživateli Androidu a iOS. Po zpřístupnění interoperability mezi androidím Quick Share a jablíčkářským AirDropem a jejím nedávném zavedení na modely řady Samsung Galaxy či Oppo Find X9 Pro se funkce konečně chystá i na telefony Xiaomi. Potvrdil to v rámci úterního přenosu Android Show: I/O Edition.

Xiaomi se konečně přidává

Podporu AirDropu s využitím Quick Share postupně získávaly starší Pixely, vybrané telefony Galaxy a z konkurence například Oppo Find X9 Pro. Velmi populární telefony značky Xiaomi ale kupodivu mezi vyvolenými dosud nefigurovaly a ani se neobjevovaly zprávy o tom, kdy by se podpory mohly dočkat. Google nyní rozšíření funkce na tyto čínské smartphony potvrdil a zároveň uvedl, že zamíří i na modely dalších partnerů. Kromě již jmenovaných jsou na seznamu také Honor, Vivo či OnePlus.

U kterých konkrétních modelů Xiaomi rozšíření odstartuje, zatím není jasné. Logicky by se mělo objevit u aktuálních vlajek Xiaomi 17 a 17 Ultra, případně u připravované řady Xiaomi 17T, jejíž představení se očekává ještě v průběhu tohoto měsíce. Otázkou zůstává, zda – a kdy – se podpora dostane i na starší modely nebo oblíbená levnější zařízení značek Redmi či POCO.

QR kód jako záloha a integrace do aplikací

Pokud váš telefon mezi podporovanými chybí, Google nezapomněl ani na vás. Quick Share nově umí na libovolném Android telefonu vygenerovat QR kód, jehož naskenováním z iPhonu či iPadu rozjedete sdílení přes cloud. Není to sice tak elegantní jako přímé peer-to-peer spojení s AirDropem, ale aspoň to funguje na všech zařízeních a bez nutnosti čekat na rollout.

Google zároveň oznámil, že Quick Share bude časem k dispozici i přímo uvnitř některých populárních aplikací – jmenovitě zmínil WhatsApp. Pro běžné uživatele to znamená méně přeskakování mezi appkami při posílání fotek či videí.

Zdroj: TZ/Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

