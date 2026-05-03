Takhle vypadá Xiaomi Smart Band 10 Pro! Máme i fotografie jeho balení

V pátek jsme psali o blížícím se vydání očekávaného sportovního náramku Xiaomi Smart Band 10 Pro. Zařízení, které na sebe nechává čekat déle, než je obvyklé, by se oficiálně mělo představit už tento měsíc. Tyto spekulace podtrhují úniky z on-line e-shopů, které pečlivě monitorujeme. Podařilo se nám tak získat rendery náramku a fotografie jeho balení. Podívejte se. Xiaomi se drží tradičního designu Kdo očekával, že Xiaomi Smart Band 10 Pro tento rok překvapí třeba ovládacím tlačítkem, je bohužel na omylu. Novinka se bude držet zažitého designu a z oka jako by vypadla předchozímu modelu. Dokládají to rendery, které se nám podařilo objevit u jednoho ze zahraničních prodejců elektroniky (jako první s nimi nicméně přišel server Gadgets and Wearables). Opět můžeme počítat s 1,74″ AMOLED panelem, který by však podle našich zjištění tentokrát mohl nabídnout až 1 600nitový jas ve špičce. V kuloárech se také objevují zmínky o navýšení kapacity baterie na 380 mAh, což by přineslo delší výdrž až 25 dní na jedno nabití, anebo přítomnosti operačního systému HyperOS 2. Tyto specifikace každopádně nedovedeme potvrdit se 100% jistotou. Uniklé rendery i fotografie balení počítají s černou a stříbrnou barevnou variantou. Podařilo se nám dostat také k obrázkům zachycující růžovou verzi, ty ale zdánlivě byly dokrášleny umělou inteligencí (nesedí detail plamínku v rohu displeje a zcela mimo je přítomnost tlačítka). Vícero zdrojů však potvrzuje, že růžová varianta Smart Bandu 10 Pro skutečně bude v prodeji, a tak alespoň pro ilustraci toho, jak by mohla vypadat, poslouží AI-upravené rendery dobře. Xiaomi Smart Band 10 v růžové variantě (pravděpodobně AI-upraveno, pouze ilustrační) Kdy se dočkáme? V současné době se jeví nejpravděpodobněji, že Xiaomi Smart Band 10 Pro dorazí na trh spolu s řadou Xiaomi 17T. Pro představení všech novinek společnost pravděpodobně svolá akci už brzy, proběhnout by měla tento měsíc. Ceny pro český trh zatím potvrdit nedokážeme, nejspíš se však bude znovu pohybovat kolem částky 1 790 Kč, za kterou byl uveden Xiaomi Smart Band 9 Pro. Podle leakera Digital Chat Station by se měla do obchodů podívat i verze s keramickým tělem, ta by však téměř určitě vyla dráž. Jak se na Xiaomi Smart Band 10 Pro těšíte vy?