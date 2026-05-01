Xiaomi Smart Band 10 Pro má konečně vyjít tento měsíc. Unikají další detaily

Xiaomi Smart Band 10 Pro by se podle leakera Digital Chat Station mohl představit už v květnu 2026 Náramek údajně dorazí v černé, bílé, stříbrné, oranžové a růžové variantě, navíc i v keramickém provedení Standardní verze by měla vážit méně než 40 gramů, keramická pak přes 50 gramů

Adam Kurfürst Publikováno: 1.5.2026 22:00

Na nástupce oblíbeného fitness náramku Xiaomi Smart Band 9 Pro se čeká už dlouhé měsíce. Zatímco základní Smart Band 10 dorazil loni v létě, vylepšená Pro varianta na svou premiéru stále marně čeká. Podle nového úniku od známého čínského leakera Digital Chat Station bychom se ale konečně mohli dočkat tento měsíc.

Pět barev a překvapení v podobě keramiky

Digital Chat Station na čínské sociální síti Weibo prozradil, že Xiaomi Smart Band 10 Pro se má objevit hned v pěti barevných variantách. Konkrétně půjde o černou, bílou, stříbrnou, oranžovou a růžovou. Pravým lákadlem ale bude šestá varianta s bílou keramickou konstrukcí. Podobná varianta byla k dispozici také u základního Smart Bandu 10 a dorazila i na náš trh.

Vyšší hmotnost jako daň za prémiový pocit

Standardní provedení Xiaomi Smart Band 10 Pro by se mělo vejít pod 40 gramů, keramická verze pak má vážit přes 50 gramů. Pro představu, předchůdce Smart Band 9 Pro byl s váhou pouhých 24,5 gramu citelně lehčí. Leaker tento rozdíl přičítá robustnějšímu zpracování, případně větší baterii či doplňkovým funkcím, ale konkrétní detaily zatím chybí.

Co přesně novinka nabídne navíc oproti loňskému Bandu 9 Pro, který se pyšnil 1,74″ AMOLED displejem a výdrží až 21 dní, zatím nevíme. Spekuluje se o vylepšeném designu, případně o úpravách na poli displeje nebo zdravotních funkcí. Než ale Xiaomi něco oficiálně potvrdí, půjde pouze o domněnky.

Společné představení se Xiaomi 17T?

Za pozornost stojí načasování. Pokud by měl leaker Digital Chat Station pravdu, mohli bychom se premiéry náramku dočkat spolu s představením smartphonů Xiaomi 17T, které by letos měly dorazit o čtyři měsíce dříve, tedy právě v květnu. Specifikace obou modelů nedávno unikly na internet spolu s údajnými evropskými cenami a samostatně jsme o nich informovali v tomto článku.

Lákala by vás keramická verze Xiaomi Smart Band 10 Pro?

Zdroje: Gizmochina, Weibo