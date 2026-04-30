Známe specifikace a ceny řady Xiaomi 17T. V Evropě nepříjemně zdraží Hlavní stránka Zprávičky Známý leaker billbil-kun odhalil kompletní specifikace a evropské ceny Xiaomi 17T a 17T Pro Oproti loňské generaci si u obou telefonů připlatíme přibližně 2,5 tisíce korun Model Pro se pochlubí čipem Dimensity 9500 a podporou 100W nabíjení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.4.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Že Xiaomi tentokrát svou řadu T žene na trh v rekordním tempu, jsme vám naznačili včera, kdy se model 17T objevil v databázi Geekbench. Místo zářijového termínu, který je u této řady tradicí už spoustu let, mají oba telefony vyrazit do prodeje v květnu. A teď přišla zpráva, která potvrzuje, že to s tím spěchem Xiaomi myslí vážně. Dobře známý leaker billbil-kun, jenž si v minulosti vybudoval pověst spolehlivého zdroje předpremiérových úniků, prostřednictvím serveru Dealabs zveřejnil kompletní specifikace i evropské ceny obou modelů. A je z toho čtení, které potěší především ty, kdo si potrpí na výdrž. Xiaomi 17T: o něco menší, ale s baterií, jakou jsme ještě neviděli Xiaomi 17T Pro: 7 000 mAh, 100W nabíjení a vlajkový čip Cena v Evropě roste, ale Xiaomi má čím obhajovat Vyplatí se počkat? Rozhodnou české ceny Xiaomi 17T: o něco menší, ale s baterií, jakou jsme ještě neviděli Základní model dostane 6,59″ AMOLED displej s rozlišením 2756×1268 pixelů (460 ppi) a 120Hz obnovovací frekvencí. Oproti loňskému 15T se 6,83″ panelem tak Xiaomi mírně zmenšilo rozměry – nový model měří 157,6 × 75,2 × 8,17 mm a váží 200 gramů, takže by měl lépe sedět menším rukám. Pohon obstará čipset MediaTek Dimensity 8500-Ultra vyráběný 4nm procesem TSMC. Doprovází jej 12 GB operační paměti LPDDR5X a úložiště UFS 4.1 ve variantách 256 nebo 512 GB. Jde o předvídatelnou výbavu vyšší střední třídy, která se s vlajkovými procesory zkrátka srovnávat nemůže – to ostatně potvrdily i nedávné výsledky z Geekbench. Xiaomi 15T a 15T Pro Nejvíce ze specifikací 17T však vyčnívá baterie s kapacitou 6 500 mAh, která proti loňským 5 500 mAh představuje výrazný skok. Háček je v tom, že rychlost kabelového nabíjení má činit 67 W – tedy paradoxně méně, než nabízel 15T s 90W dobíjením. Bezdrátové nabíjení u základního modelu chybí úplně. Fotoaparátová sestava si bere značku Leica a tvoří ji trojice snímačů. Hlavní 50Mpx Light Fusion 800 se světelností f/1,77 doplňuje 50Mpx teleobjektiv s 5násobným optickým zoomem a 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Tady půjde o posun, protože Xiaomi 15T nabízelo pouze 2x optický zoom. Selfie kamera pak bude 32Mpx. Z konektivity zaujme Wi-Fi 6E a NFC, telefon poběží na Androidu 16 s nadstavbou HyperOS. Xiaomi 17T Pro: 7 000 mAh, 100W nabíjení a vlajkový čip Pro verze posouvá laťku ve všech klíčových směrech. Začne 6,83″ AMOLED displejem s rozlišením 2772×1280 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz. Tělo telefonu pak bude mít rozměry 162,2 × 77,5 × 8,25 mm a váží 219 gramů. Pod kapotou bude tikat čipset MediaTek Dimensity 9500 postavený na 3nm procesu N3P, jenž patří mezi vlajkové čipsety nové generace. Maximální takt nejvýkonnějšího jádra dosahuje 4,21 GHz. Operační paměť činí 12 GB LPDDR5X, úložiště pak 512 GB ve standardu UFS 4.1. Baterie se posune na impozantních 7 000 mAh, k dispozici pak má být 100W kabelové i 50W bezdrátové nabíjení. Loňský 15T Pro nabízel 90W drátové dobíjení, takže jde o příjemný, byť ne přelomový upgrade. Hlavní fotoaparát využívá lepší 50Mpx snímač Light Fusion 950 se světelností f/1,74, zbytek sestavy zůstává shodný se základním modelem. Konektivita je o krok dál díky podpoře Wi-Fi 7. Cena v Evropě roste, ale Xiaomi má čím obhajovat Tabulka cen, kterou billbil-kun zveřejnil, vypadá takto: Xiaomi 17T (12 GB + 256 GB) – 749 eur (asi 18 300 Kč v přepočtu) Xiaomi 17T (12 GB + 512 GB) – očekává se mezi 799 a 849 eury (rozmezí od 19 500 Kč do 20 700 Kč v přepočtu) Xiaomi 17T Pro (12 GB + 512 GB) – 999 eur (asi 24 400 Kč v přepočtu) Oproti loňské generaci se startovací cena posunula u obou modelů zhruba o 100 eur nahoru. Zdánlivě tedy není šance, že by Xiaomi 17T stálo v zaváděcí akci pouze 12 499 Kč, jako tomu bylo loni, a model Pro jen 15 499 Kč. Za levnější z dvojice bychom tak při uvedení mohli zaplatit přibližně 15 tisíc, zatímco dražší pravděpodobně bude začínat někde okolo 18 až 19 tisíc. Vyplatí se počkat? Rozhodnou české ceny Pokud si plánujete pořídit vlajkovou loď nižší kategorie, 17T Pro bude působit jako logická volba – kombinace 7 000mAh baterie, 100W nabíjení a Dimensity 9500 se mimo cenovou hladinu 20 000 Kč a více jen tak nevidí. Otázkou však bude, jak Xiaomi nastaví ceny na našem trhu, aby se nestalo, že oběma modelům budou šlapat na paty například loňské vlajkové modely, které už od svého uvedení stihly zlevnit. Přesné datum vydání zatím není potvrzené, ale oficiálního představení bychom se měli dočkat během několika nadcházejících týdnů. Které z dvojice Xiaomi 17T a 17T Pro vás zaujalo víc? Zdroje: Dealabs, GSMArena 