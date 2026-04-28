Levný tablet s menší úhlopříčkou: Xiaomi představilo Redmi Pad 2 9.7 se 120 Hz a HyperOS 3 Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně uvádí Redmi Pad 2 9.7 ve Wi-Fi i 4G variantě s podporou LTE konektivity Tablet nabízí 9,7" 2K displej se 120Hz obnovovací frekvencí a baterii s kapacitou 7 600 mAh V Austrálii nyní stojí 269 AUD (zhruba 4 tisíce Kč), standardní cena činí 349 AUD (asi 5 200 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Tablety s menšími úhlopříčkami se zase vracejí na scénu. Mnozí uživatelé taková zařízení hledají kvůli cestování, jelikož se snáz vejdou do skladnějších zavazadel. I přesto jsou ale stále vhodnější než chytré telefony pro sledování filmů a seriálů či občasnou práci. Právě do této kategorie spadá čerstvě představený Xiaomi Redmi Pad 2 9.7. Jedná se o přejmenovanou verzi čínského Redmi Pad 2 SE a kromě klasické Wi-Fi varianty se Xiaomi rozhodlo nabídnout také 4G LTE provedení, které tablet promění v zařízení použitelné kdekoliv mimo dosah domácí sítě. Kompaktní rozměry a 2K displej se 120 Hz Snapdragon 6s 4G Gen 2 a slabá paměť HyperOS 3 a propojení s telefonem Výdrž baterie a rozdíly mezi variantami Cena a dostupnost Pro koho bude dávat smysl? Kompaktní rozměry a 2K displej se 120 Hz Hlavním lákadlem Redmi Pad 2 9.7 je 9,7″ obrazovka s rozlišením 2048×1280 pixelů, jež odpovídá hustotě 250 PPI. Displej podporuje 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas dosahuje hodnoty 600 nitů, takže ve venkovních podmínkách sice na čtení postačí, ale za přímého slunce se uživatel zapotí. Xiaomi pro panel získalo trojici certifikací TÜV Rheinland (nízké modré světlo, bez blikání a Circadian Friendly), což ocení čtenáři dlouhých textů. Na to, že tablet uvnitř ukrývá baterii o kapacitě 7 600 mAh, je s tloušťkou pouhých 7,4 mm překvapivě tenký. Tělo je vyrobené z hliníkové slitiny a Xiaomi nabízí dvě barevná provedení – Silver a Graphite Grey. Hmotnost se pohybuje okolo 406 gramů, takže k dlouhému držení v jedné ruce není ideální, ale v batohu nepřekáží. Snapdragon 6s 4G Gen 2 a slabá paměť Pod kapotou pracuje čipset Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 s taktem až 2,9 GHz, který má podle Xiaomi přinést o 34 % vyšší výkon ve srovnání s předchozím modelem Redmi Pad SE 8.7. Konfigurace doplňuje paměť typu LPDDR4x a úložiště standardu UFS 2.2 s kapacitou až 128 GB. Pomocí microSD karty je možné prostor rozšířit až o 2 TB. Je nutné si uvědomit, že jak procesor, tak i paměti jsou v roce 2026 už spíše dolní hranice toho, co lze v segmentu nabídnout. Pro běžné scénáře jako sledování YouTube, brouzdání po internetu nebo četbu e-knih ale výkon postačí. Náročnější hry typu Genshin Impact zde rozhodně nečekejte – tablet na ně není stavěný. HyperOS 3 a propojení s telefonem Redmi Pad 2 9.7 přichází s nejnovější nadstavbou Xiaomi HyperOS 3, která umožňuje sdílenou schránku mezi tabletem a telefonem značky Xiaomi nebo přebírání hovorů. Nechybí ani implementace funkce Circle to Search, kdy stačí gestem označit obsah na obrazovce a Google jej okamžitě vyhledá bez nutnosti pořizovat screenshot. Výdrž baterie a rozdíly mezi variantami Wi-Fi a 4G varianty se podle Xiaomi liší ve výdrži baterie. Zatímco Wi-Fi model nabídne až 15 hodin přehrávání videa, 18 hodin poslechu audia a 16 hodin čtení (celkem 1,7 dne), 4G varianta s aktivní LTE konektivitou klesá na 13 hodin videa, 18 hodin audia a 14 hodin čtení (1,6 dne). Rozdíl tedy v praxi není dramatický, ale je dobré s ním počítat. Překvapení! Z dalších specifikací můžeme zmínit 8Mpx zadní fotoaparát, 5Mpx přední kameru vhodnou pro videohovory, podporu odemykání obličejem, 3,5mm jack pro klasická sluchátka nebo dvojici stereo reproduktorů. Co bude některým chybět, je čtečka otisků prstů, kterou Xiaomi neimplementovalo. Cena a dostupnost Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 se aktuálně začíná objevovat v jihovýchodní Asii a Austrálii. Australští zákazníci jej v rámci úvodní akce dostanou za 269 AUD (zhruba 4 000 Kč v přepočtu), zatímco standardní cena činí 349 AUD (asi 5 200 Kč v přepočtu). V Singapuru se Wi-Fi varianta prodává za 229 SGD, 4G provedení pak za 269 SGD. Kdy a zda dorazí Redmi Pad 2 9.7 do Česka, zatím Xiaomi neprozradilo – evropské zastoupení k tabletu žádné informace nesdílelo. Pro koho bude dávat smysl? Redmi Pad 2 9.7 je vhodný především pro nenáročné uživatele, kteří hledají druhý tablet do domácnosti pro sledování videa, čtení e-knih nebo procházení internetu. 4G varianta dává smysl seniorům nebo dětem, kteří potřebují jednoduché zařízení s vlastním datovým připojením bez nutnosti řešit hotspot z telefonu. Tablet také ocení studenti pro pasivní konzumaci výukových materiálů. Naopak pro hráče náročnějších her, kreativce nebo profesionály se Redmi Pad 2 9.7 nehodí. Pomalá paměť UFS 2.2, slabší procesor a LCD panel místo AMOLEDu jej v této kategorii znevýhodňují. V podobné cenové hladině se na evropském trhu prodává také původní Redmi Pad 2 s 11″ displejem, výkonnějším Helio G100 Ultra a podstatně větší 9 000mAh baterií, který je v základní konfiguraci dostupný na AliExpressu od zhruba 3 800 Kč. Pokud nepotřebujete kompaktní formát ani 4G konektivitu, představuje rozumnější volbu právě tento sourozenec. Pořídili byste si Redmi Pad 2 9.7, kdyby dorazil do Česka? Zdroje: Xiaomi (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi