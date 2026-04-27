Překvapení! Evropská premiéra Xiaomi 17T je na spadnutí, mobil se nyní objevil v databázi Geekbench

Xiaomi 17T se objevilo v databázi Geekbench AI pod modelovým označením 2602DPT53G Pohon obstará MediaTek Dimensity 8500, doprovodí jej 12 GB RAM a Android 16 Premiéra se chystá na květen, tedy o čtyři měsíce dřív, než bývá u řady T zvykem Jakub Kárník Publikováno: 27.4.2026 13:05 Xiaomi má zjevně našlápnuto rozházet svůj zaběhnutý kalendář. Zatímco modely s písmenem T tradičně chodily na trh v září jako podzimní osvěžení nabídky, letos to vypadá na razantní zrychlení. Xiaomi 17T se totiž čerstvě prošlo testovacím sítem Geekbench AI a podle všeho mu to do prodeje zbývá jen pár týdnů. Pokud se naplní spekulace zahraničních zdrojů, dočkáme se ho už v květnu. Geekbench odhalil čip i operační paměť Větší baterie, ale s nabíjením je to záhada Fotoaparát po předchůdci, novinky čekejte jinde Geekbench odhalil čip i operační paměť Telefon se v databázi schovává pod modelovým označením 2602DPT53G, což je dle dostupných úniků právě připravovaný Xiaomi 17T. Pod kapotou má bít srdce ve formě čipsetu MediaTek Dimensity 8500 – tato informace se objevila už v dřívějších únicích a teď ji potvrzuje i Geekbench. Čínský výrobce k němu přidal 12 GB operační paměti a předinstalovaný Android 16, což je u květnové novinky příjemný standard. Konkrétně v testech Geekbench AI nasbíral telefon 1 017 bodů v single precision, 1 329 bodů v half precision a kvantizované skóre 1 124 bodů. Jde o čísla, která naznačují slušný posun proti předchůdci, byť si nedělejme iluze – Dimensity 8500 zůstává v kategorii vyšší střední třídy a do soubojů s vlajkovými procesory se nepouští. Větší baterie, ale s nabíjením je to záhada Asi nejzajímavější údaj se ovšem týká baterie. Xiaomi 17T má podle úniků dostat akumulátor o kapacitě 6 500 mAh, což je proti dnes obvyklým pěti tisícovkám pořádný skok. Háček je v tom, čím tu energii budete dolévat – kabelové nabíjení má zůstat na 67 wattech. Přitom loňské Xiaomi 15T umí 90W nabíjení. Fotoaparát po předchůdci, novinky čekejte jinde Pokud jste doufali, že Xiaomi využije zrychleného harmonogramu k osvěžení optiky, asi vás zklamu. Podle dostupných informací fotoaparátová sestava zůstane prakticky beze změny – Xiaomi 17T zdědí konfiguraci od 15T včetně hlavního snímače i teleobjektivu. Inovace se tak budou točit hlavně okolo čipsetu a výdrže, optiku má výrobce zjevně schovanou pro vyšší modely a větší generační skoky. Posunutí premiéry na květen znamená, že Xiaomi zkrátí životní cyklus 15T zhruba na osm měsíců, což je na poměry této řady extrémně krátké. Vedle 17T se očekává i dražší varianta 17T Pro, o té ale zatím konkrétní benchmarkové úniky chybí. Snad se to v následujících týdnech změní – do oficiálního představení by už nemělo zbývat moc času. Líbí se vám, že Xiaomi sází spíš na větší baterii než na rychlejší nabíjení? Zdroj: GSMArena