Tři telefony Xiaomi dostávají Android 17! Můžete jej stáhnout už teď, ale raději bychom počkali

Xiaomi otevřelo svůj program Android 17 Developer Preview, díky kterému si vývojáři aplikací můžou s předstihem osahat chystanou verzi systému a otestovat své aplikace v novém prostředí. Zájemci si můžou stáhnout odpovídající ROM ze stránek výrobce, podpora se ale zatím týká jen tří telefonů. Tři vyvolené modely HyperOS 3.3? A kam zmizela 3.2? Tři vyvolené modely Aktuálně si Android 17 Developer Preview můžou nainstalovat majitelé telefonů Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra a Xiaomi 15T Pro. Výběr je předvídatelný – jde o aktuálně nejvybavenější modely v portfoliu, na které výrobce logicky míří jako na první v pořadí pro velké systémové aktualizace. Širší podpora dalších zařízení má dorazit v budoucnu, ale konkrétní harmonogram zatím Xiaomi nesdílelo. Tady je třeba zarazit eventuální nadšení. Developer Preview není stabilní verze pro běžné používání – je určená pro vývojáře a technické nadšence, kteří dokáží žít s pády aplikací, nefunkčními bankovními aplikacemi nebo poloviční výdrží baterie. Pokud máte Xiaomi jako hlavní telefon, počkejte si na ostré vydání. HyperOS 3.3? A kam zmizela 3.2? Zajímavější než samotná Developer Preview je posun v číslování nadstavby. Xiaomi totiž s Androidem 17 nepáruje HyperOS 4, jak by se logicky čekalo, ale HyperOS 3.3. A co je víc – verze HyperOS 3.2 se v plánu vůbec neobjevuje. Z 3.1 se rovnou přeskakuje na 3.3, aniž by k tomu výrobce poskytl jakékoliv vysvětlení. Důvodů může být víc. Buď si Xiaomi schovává hlavní redesign na verzi HyperOS 4, kterou chce uvolnit až s některou z dalších generací telefonů, nebo došlo k interní změně plánu a vývojáři verzi 3.2 jednoduše přeskočili. První Developer Preview už ukazuje základy nového designu HyperOS, větší celistvý obrázek si ale uděláme až s pokročilejšími buildy. Pro běžné uživatele to v praxi znamená jediné: ostrá veřejná verze HyperOS 3.3 s Androidem 17 dorazí někdy v dalších měsících, postupně i pro starší modely. Kdy se k českým majitelům Xiaomi telefonů podpora rozšíří, závisí na obvyklé strategii výrobce – tedy nejprve čínský trh, pak globální verze. Vyzkoušíte si Developer Preview, nebo počkáte na stabilní vydání? Zdroj: GSMArena