Tři telefony Xiaomi dostávají Android 17! Můžete jej stáhnout už teď, ale raději bychom počkali

  • Xiaomi spustilo program Android 17 Developer Preview, zatím pro tři vybrané modely
  • Podporované jsou Xiaomi 17, 17 Ultra a 15T Pro, další zařízení dorazí později
  • Novinka odhalí i nadstavbu HyperOS 3.3 – verze 3.2 je z nějakého důvodu přeskočena

Jakub Kárník
1.5.2026 10:00
Xiaomi otevřelo svůj program Android 17 Developer Preview, díky kterému si vývojáři aplikací můžou s předstihem osahat chystanou verzi systému a otestovat své aplikace v novém prostředí. Zájemci si můžou stáhnout odpovídající ROM ze stránek výrobce, podpora se ale zatím týká jen tří telefonů.

Tři vyvolené modely

Aktuálně si Android 17 Developer Preview můžou nainstalovat majitelé telefonů Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra a Xiaomi 15T Pro. Výběr je předvídatelný – jde o aktuálně nejvybavenější modely v portfoliu, na které výrobce logicky míří jako na první v pořadí pro velké systémové aktualizace. Širší podpora dalších zařízení má dorazit v budoucnu, ale konkrétní harmonogram zatím Xiaomi nesdílelo.

Tady je třeba zarazit eventuální nadšení. Developer Preview není stabilní verze pro běžné používání – je určená pro vývojáře a technické nadšence, kteří dokáží žít s pády aplikací, nefunkčními bankovními aplikacemi nebo poloviční výdrží baterie. Pokud máte Xiaomi jako hlavní telefon, počkejte si na ostré vydání.

HyperOS 3.3? A kam zmizela 3.2?

Zajímavější než samotná Developer Preview je posun v číslování nadstavby. Xiaomi totiž s Androidem 17 nepáruje HyperOS 4, jak by se logicky čekalo, ale HyperOS 3.3. A co je víc – verze HyperOS 3.2 se v plánu vůbec neobjevuje. Z 3.1 se rovnou přeskakuje na 3.3, aniž by k tomu výrobce poskytl jakékoliv vysvětlení.

Důvodů může být víc. Buď si Xiaomi schovává hlavní redesign na verzi HyperOS 4, kterou chce uvolnit až s některou z dalších generací telefonů, nebo došlo k interní změně plánu a vývojáři verzi 3.2 jednoduše přeskočili. První Developer Preview už ukazuje základy nového designu HyperOS, větší celistvý obrázek si ale uděláme až s pokročilejšími buildy.

Pro běžné uživatele to v praxi znamená jediné: ostrá veřejná verze HyperOS 3.3 s Androidem 17 dorazí někdy v dalších měsících, postupně i pro starší modely. Kdy se k českým majitelům Xiaomi telefonů podpora rozšíří, závisí na obvyklé strategii výrobce – tedy nejprve čínský trh, pak globální verze.

Vyzkoušíte si Developer Preview, nebo počkáte na stabilní vydání?

Zdroj: GSMArena

