Xiaomi prý plánuje v Evropě uvést nové hodinky Watch S1

Zdá se, že se můžeme brzy těšit na nové hodinky značky Xiaomi. Indický server 91mobiles přišel, na základě informací od svého interního zdroje, se zprávou, že čínská firma pošle mimo jiné i na evropský trh model (či celou sérii) s označením Watch S1. Mělo by k tomu dojít někdy v prvním kvartálu roku 2022, takže pravděpodobně nepůjde o přímý doplněk k nejbližším telefonům Xiaomi 12. Přidat by se ale hodinky mohly k Ultra variantám, které by se měly objevit později.

Zatím se mluví skutečně jen o názvu a z hlediska specifikací bohužel nevíme vůbec nic. Tradičně se asi můžeme těšit na produkt se zajímavými parametry a velmi lákavou cenou, nicméně například význam písmene S zatím neumíme zařadit. Připomeňme, že klasické Xiaomi Mi Watch (od označení Mi ale společnost již oficiálně upustila) mají například 1,39″ AMOLED displej, výdrž až 16 dní, 117 sportovních režimů, vlastní GPS, možnost analýzy spánku, kontrolu okysličení krve a měření stresu.

Co tipujete, že tyto hodinky nabídnou?

Zdroj: 91mobiles