Konec závislosti na Qualcommu? Xiaomi finalizuje tajný čip XRING s nečekanou architekturou

Xiaomi pokračuje ve svých ambicích stát se plnohodnotným technologickým ekosystémem s minimální závislostí na externích dodavatelích. Nedávno unikly informace o chystaném modelu Xiaomi 15S Pro, který by potenciálně mohl využívat vlastní čip s označením XRING a nyní se objevují mnohem konkrétnější detaily o tomto připravovaném procesoru.

Podle informací od renomovaného leakera s přezdívkou Jukanlosreve bude vlastní SoC (System on Chip) od Xiaomi postaven na 4nm výrobním procesu TSMC s označením N4P. To je zajímavý obrat oproti dřívějším zvěstem, které hovořily o možném využití nejmodernějšího 3nm procesu. Volba „staršího“ výrobního procesu má však svou logiku – jde o vyzrálou technologii, u které je mnohem jednodušší zajistit výrobní kapacity a stabilitu výroby.

Co se týče samotné architektury, měl by procesor XRING nabídnout solidní, i když ne přímo revoluční konfiguraci. Podle uniklých informací bude obsahovat jedno hlavní výkonné jádro Cortex-X925 taktované na 3,2 GHz, tři výkonná jádra Cortex-A725 s taktem 2,6 GHz a čtyři úsporná jádra Cortex-A520 běžící na frekvenci 2,0 GHz. Taková skladba je typická pro současné high-end procesory, i když výkonem bude pravděpodobně zaostávat za absolutní špičkou, jako je současný Snapdragon 8 Elite.

Zajímavější je volba grafického čipu, kde Xiaomi údajně nesáhne po řešení od ARM Mali, ale využije GPU IMG DXT-72 od společnosti Imagination Technologies s taktem 1,3 GHz. Toto rozhodnutí může být motivováno jak technickými parametry, tak licenčními podmínkami. Imagination Technologies v posledních letech představilo několik zajímavých GPU architektur, které dokáží konkurovat řešením od ARM.

Otázkou zůstává, jak Xiaomi vyřeší ostatní klíčové komponenty, jako je procesor pro zpracování obrazu (ISP), digitální signální procesor (DSP) nebo 5G modem. Podle dostupných informací bude společnost pravděpodobně kombinovat vlastní řešení s licencovanými technologiemi od firem jako MediaTek či Synopsys. Nelze však vyloučit ani spolupráci s domácími čínskými společnostmi, včetně Huawei, které má v této oblasti pochopitelně bohaté zkušenosti.

Uvedení vlastního procesoru se podle zdrojů očekává někdy v průběhu roku 2025. Xiaomi pravděpodobně nenasadí svůj první vlastní čip do vlajkové lodi, ale spíše do krapet levnějšího zařízení – spekuluje se o modelu Xiaomi 15S, nikoli o nedávno uniklém Xiaomi 15S Pro, který by měl stále spoléhat na Snapdragon.

Je třeba zmínit i geopolitický kontext celého projektu. Na rozdíl od Huawei není Xiaomi zatím pod přímými americkými sankcemi, které by mu bránily v přístupu k pokročilým výrobním technologiím TSMC. Na sociální síti X se však pod původním vláknem leakera objevují různé otázky ohledně toho, zda Xiaomi vůbec může využívat pokročilé výrobní procesy TSMC vzhledem k různým americkým obchodním omezením vůči Číně. Zdá se však, že to současná situace umožňuje.

Pro Xiaomi by vlastní procesor znamenal obrovský krok vpřed. Společnost by získala větší kontrolu nad svým hardwarem a snížila by závislost na dodavatelích jako Qualcomm a MediaTek. Zároveň by se zařadila po bok technologických gigantů jako Apple, Samsung, Google a Huawei, kteří již mají vlastní mobilní čipy. Vlastní SoC by také mohl přinést lepší optimalizaci mezi hardwarem a softwarem, ačkoliv třeba u zmíněného Googlu to minimálně u první generace čipu Tensor byla spíše nevýhoda…

Jestli se tento ambiciózní plán podaří dotáhnout do úspěšného konce, uvidíme pravděpodobně už letos.

Zvládne podle vás Xiaomi vyvinout dobrý čip vlastní výroby?

Zdroj: Jukanlosreve (X)