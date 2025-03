Neopatrnost prozradila (možná) převratný krok Xiaomi. Nový telefon je za rohem a může změnit budoucnost značky

Vypadá to, že Xiaomi chystá další zajímavý přírůstek do své prémiové řady. Po nedávném globálním uvedení modelů Xiaomi 15 a 15 Ultra se na obzoru objevuje další vlajka – tentokrát s označením Xiaomi 15S Pro. A zdá se, že na oficiální odhalení nebudeme čekat příliš dlouho.

Neopatrný příspěvek prozradil víc, než měl

O existenci tohoto modelu se spekulovalo již delší dobu, ale nyní máme první hmatatelný důkaz. Jeden z ředitelů softwarového oddělení Xiaomi totiž na sociální síti Weibo zveřejnil fotografii, jejíž metadata prozradila název „Xiaomi 15S Pro“. Příspěvek byl sice záhy smazán, leaker Kartikey Singh jej však stihl zaznamenat.

Xiaomi Application Software Director mistakenly posted a photo captured on Xiaomi 15S Pro 👀. It's deleted now



Tento únik potvrzuje dřívější nálezy v databázi IMEI, kde se objevil telefon s označením 25042PN24C a kódovým jménem „dijun“. Podle dostupných informací by měl být Xiaomi 15S Pro představen již během druhého dubnového týdne, pravděpodobně společně s novým 14palcovým tabletem Xiaomi Pad 7 Max.

XRING místo Snapdragonu?

Zatímco design bude nejspíš vycházet ze stávajících modelů Xiaomi 15 a 15 Pro, pod kapotou by mohla nastat zásadní změna. Některé zdroje naznačují, že by Xiaomi mohlo nasadit vlastní čipset XRING namísto tradičních procesorů od Qualcommu.

Pokud by se tyto zvěsti potvrdily, byl by to pro Xiaomi obrovský milník. Čínský gigant by se zařadil po bok Applu, Samsungu a Googlu – výrobců, kteří se dokázali odpoutat od závislosti na externích dodavatelích procesorů. Jak by takový čip XRING obstál v reálném nasazení je ale velká neznámá. Dokázal by konkurovat špičkovým Snapdragonům v hrubém výkonu? Jak by dopadl v oblasti energetické efektivity? A zvládlo by Xiaomi optimalizovat software tak dobře jako roky zaběhnutí konkurenti? To jsou otázky, na které zatím nemáme odpovědi, ale které činí případnou premiéru vlastního čipu nesmírně zajímavou.

Pravděpodobnější scénář však hovoří o nasazení současného Snapdragonu 8 Elite, který pohání i zbytek série Xiaomi 15.

Fotoaparáty ve spolupráci s Leica a rychlé nabíjení

V oblasti fotoaparátů se neočekávají radikální změny – Xiaomi 15S Pro by měl převzít sestavu fotoaparátů vyladěnou ve spolupráci s Leicou, kterou známe z modelu Xiaomi 15 Pro. Zaměření bude spíše na vylepšení stávajícího systému než na kompletní přepracování.

Zařízení se již stihlo objevit také v čínské certifikační databázi 3C, kde bylo odhaleno, že bude podporovat rychlé nabíjení s výkonem 90 W. Na další informace si budeme muset počkat, každopádně vůbec není jasné, zda bude Xiaomi tento model nabízet mimo Čínu.

