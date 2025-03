Co s takovým výkonem? Snapdragon 8 Elite 2 bude neskutečné dělo

Nastupující generace vlajkového čipsetu od Qualcommu opět rozvíří vody na mobilním trhu. Podle úniku od renomovaného čínského leakera Digital Chat Station se můžeme připravit na skutečnou až absurdní porci výkonu. Snapdragon 8 Elite 2, jak prozatím přezdíváme nástupci loňského Snapdragonu 8 Elite, by měl v benchmarku AnTuTu dosahovat astronomických 3,8 milionu bodů.

Pro představu, aktuálně nejvýkonnější zařízení v žebříčcích AnTuTu – iQOO 13 poháněný současným Snapdragonem 8 Elite – se dostává na hodnoty okolo 2,69 milionu bodů. To znamená, že nový čipset by měl přinést zhruba 41% nárůst výkonu oproti svému předchůdci. I když AnTuTu samozřejmě není jediným měřítkem, dává nám to slušnou představu o tom, co můžeme očekávat.

Na druhou stranu, jak upozorňují někteří diskutující pod původním příspěvkem, reálný výkon v telefonu bude pravděpodobně nižší než teoretické maximum. Jeden z komentářů trefně poznamenává, že „skutečný výkon každé generace je pouze asi 90 % teoretického výkonu“, a další dodává, že v praxi to může být ještě méně.

Z technického hlediska má být Elite 2 vyroben pomocí 3nm procesu TSMC, což samo o sobě slibuje lepší energetickou efektivitu. Srdcem čipu má být druhá generace CPU jader Oryon, kterou si Qualcomm vyvinul vlastními silami. Zajímavá je zde konfigurace s dvěma Prime jádry a šesti výkonnostními jádry s označením SME1/SVE2, což naznačuje novou instrukční sadu. Grafický výkon pak zajistí čip Adreno 840.

Očekává se, že Qualcomm oficiálně představí Snapdragon Elite 2 (nebo jakkoliv se bude jmenovat) v říjnu letošního roku, tedy přibližně rok po uvedení původní verze Elite. První telefony s tímto čipsetem by se pak mohly dostat na trh koncem roku.

Jaký čipset máte aktuálně ve svém telefonu?

Zdroj: Weibo (Digital Chat Station)