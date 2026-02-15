Tohle nemůže být pravda. Na internetu se objevil údajný render Xiaomi 18, až moc se podobá iPhonu Hlavní stránka Zprávičky Na čínské sociální síti Weibo se objevil údajný render chystaného Xiaomi 18 Design nápadně připomíná iPhone 16 Pro, zejména kamerový modul a zaoblení rohů Telefon by měl dorazit až v září, takže je na spekulace ještě brzy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Čínští výrobci smartphonů mají dlouhodobě tendenci hledat inspiraci u Apple, a Xiaomi rozhodně není výjimkou. Na sociální síti Weibo se nyní objevil údajný render Xiaomi 18, který vyvolává spíše rozpaky než nadšení. Pokud by totiž obrázek odpovídal realitě, chystaná novinka by se od iPhonu 16 Pro dala rozeznat jen stěží. Výjimečně bych proto i rád doufal, že jde o podvrh. Náhoda, nebo záměr? Co víme o specifikacích Berte to s rezervou Náhoda, nebo záměr? Při pohledu na render (opravdu jenom údajný) je podobnost s jablečným telefonem až zarážející. Kamerový modul sice působí o něco větší, ale jeho uspořádání a tvar prakticky kopírují iPhone 16 Pro. Totéž platí pro zaoblení rohů, které vypadá téměř identicky. Kdybyste z obrázku odstranili loga Xiaomi a Leica, běžný člověk by zřejmě tipoval, že se dívá na produkt Apple. Xiaomi přitom není v napodobování Applu žádným nováčkem. Stačí připomenout loňský krok, kdy společnost přeskočila celou řadu Xiaomi 16, aby se mohla pochlubit Xiaomi 17 – tedy modelem, jehož název se shoduje s aktuální generací iPhonů. Náhoda? Těžko. Co víme o specifikacích Bez ohledu na sporný design máme z předchozích úniků poměrně jasnou představu o výbavě Xiaomi 18. Telefon by měl disponovat 6,4″ OLED displejem, což představuje mírný nárůst oproti 6,3″ panelu u současného Xiaomi 17. Hlavním fotografickým lákadlem má být 200Mpx periskopový teleobjektiv, který by měl být k dispozici napříč celou řadou. Xiaomi 18 může překvapit skvělým vylepšením foťáku, naznačuje leaker Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pod kapotou má tikat Snapdragon 8 Elite Gen 6. Výkonnější varianta Pro je údajně příliš drahá, a tak ji Xiaomi vyhradí pro modely 18 Pro a 18 Pro Max. Představení celé řady se očekává v září letošního roku. Berte to s rezervou Render se zdá být skutečně přitažený za vlasy, a navíc do představení Xiaomi 18 zbývá ještě více než půl roku, takže bude rozumné k celému úniku přistupovat skepticky. V současné době se Xiaomi chystá uvést na evropský trh modely Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra spolu s tablety Pad 8 nebo hodinkami Watch 5, o jejichž výbavě jsme informovali jako první na světě. Co říkáte na údajný design Xiaomi 18? Zdroje: Weibo, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína vlajková loď Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024