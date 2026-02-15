TOPlist

Tohle nemůže být pravda. Na internetu se objevil údajný render Xiaomi 18, až moc se podobá iPhonu

  • Na čínské sociální síti Weibo se objevil údajný render chystaného Xiaomi 18
  • Design nápadně připomíná iPhone 16 Pro, zejména kamerový modul a zaoblení rohů
  • Telefon by měl dorazit až v září, takže je na spekulace ještě brzy

Adam Kurfürst
15.2.2026 22:00
Xiaomi 17 jpg

Čínští výrobci smartphonů mají dlouhodobě tendenci hledat inspiraci u Apple, a Xiaomi rozhodně není výjimkou. Na sociální síti Weibo se nyní objevil údajný render Xiaomi 18, který vyvolává spíše rozpaky než nadšení. Pokud by totiž obrázek odpovídal realitě, chystaná novinka by se od iPhonu 16 Pro dala rozeznat jen stěží. Výjimečně bych proto i rád doufal, že jde o podvrh.

Náhoda, nebo záměr?

Při pohledu na render (opravdu jenom údajný) je podobnost s jablečným telefonem až zarážející. Kamerový modul sice působí o něco větší, ale jeho uspořádání a tvar prakticky kopírují iPhone 16 Pro. Totéž platí pro zaoblení rohů, které vypadá téměř identicky. Kdybyste z obrázku odstranili loga Xiaomi a Leica, běžný člověk by zřejmě tipoval, že se dívá na produkt Apple.

xiaomi 18 bila udajny render z weibo

Xiaomi přitom není v napodobování Applu žádným nováčkem. Stačí připomenout loňský krok, kdy společnost přeskočila celou řadu Xiaomi 16, aby se mohla pochlubit Xiaomi 17 – tedy modelem, jehož název se shoduje s aktuální generací iPhonů. Náhoda? Těžko.

Co víme o specifikacích

Bez ohledu na sporný design máme z předchozích úniků poměrně jasnou představu o výbavě Xiaomi 18. Telefon by měl disponovat 6,4″ OLED displejem, což představuje mírný nárůst oproti 6,3″ panelu u současného Xiaomi 17. Hlavním fotografickým lákadlem má být 200Mpx periskopový teleobjektiv, který by měl být k dispozici napříč celou řadou.

xiaomi 17 modra fotoaparaty zblizka
Xiaomi 18 může překvapit skvělým vylepšením foťáku, naznačuje leaker Adam Kurfürst Zprávičky

Pod kapotou má tikat Snapdragon 8 Elite Gen 6. Výkonnější varianta Pro je údajně příliš drahá, a tak ji Xiaomi vyhradí pro modely 18 Pro a 18 Pro Max. Představení celé řady se očekává v září letošního roku.

Berte to s rezervou

Render se zdá být skutečně přitažený za vlasy, a navíc do představení Xiaomi 18 zbývá ještě více než půl roku, takže bude rozumné k celému úniku přistupovat skepticky.

V současné době se Xiaomi chystá uvést na evropský trh modely Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra spolu s tablety Pad 8 nebo hodinkami Watch 5, o jejichž výbavě jsme informovali jako první na světě.

Co říkáte na údajný design Xiaomi 18?

Zdroje: Weibo, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
