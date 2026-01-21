Xiaomi 18 může překvapit skvělým vylepšením foťáku, naznačuje leaker Hlavní stránka Zprávičky Základní Xiaomi 18 má podle úniku dostat periskopický teleobjektiv, který dosud patřil jen modelům Pro Novinka by měla přinést také 3D ultrazvukovou čtečku otisků a vyšší odolnost vůči vodě Xiaomi 17 s klasickým 2,6× teleobjektivem by mělo dorazit do Česka v březnu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.1.2026 12:45 Žádné komentáře 0 Xiaomi 17 ještě ani nedorazilo na globální trhy, ale internet už spekuluje o jeho nástupci. Známý čínský leaker Digital Chat Station naznačil, že základní model řady Xiaomi 18 konečně dostane periskopický teleobjektiv. Pokud se informace potvrdí, půjde o významný upgrade oproti současné generaci. Periskopický teleobjektiv pro všechny Periskopické objektivy dosud Xiaomi rezervovalo pro modely Pro a Pro Max. Základní Xiaomi 17 disponuje pouze klasickým teleobjektivem s 2,6násobným optickým přiblížením. Periskop díky složené optice umožňuje delší zoom – typicky 4× až 5× – bez nutnosti zvětšovat tloušťku telefonu. Xiaomi 17 Podle úniku by se u řady Xiaomi 18 měla periskopická optika stát standardem napříč všemi modely. Totéž platí pro 3D ultrazvukovou čtečku otisků, bezdrátové nabíjení a vyšší stupeň voděodolnosti. Pod kapotou lze očekávat čipset Snapdragon 8 Elite Gen 6. Xiaomi 17 míří do Česka Než se dočkáme osmnácté generace, na český trh zamíří aktuální Xiaomi 17. Kompaktní vlajková loď s 6,3″ LTPO OLED displejem a 7000mAh baterií by se u nás měla objevit v březnu 2026. Telefon pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 a nabízí trojici 50Mpx fotoaparátů včetně teleobjektivu s 2,6× zoomem. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ za 9 tisíc: Skvělá výbava a jasné rozdíly oproti předchůdci Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Do letošního podzimu zbývá ještě hodně času a plány se mohou změnit. Pokud ale Xiaomi skutečně demokratizuje periskopickou optiku, základní model osmnácté řady by se mohl stát zajímavou volbou pro fotografické nadšence, kteří nechtějí platit za prémiové varianty. Ocenili byste periskopický teleobjektiv v základním modelu? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, Gizmochina, PhoneArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína periskopický zoom spekulace vlajková loď Xiaomi Xiaomi 18 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024