Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ za 9 tisíc: Skvělá výbava a jasné rozdíly oproti předchůdci

Adam Kurfürst
Publikováno: 20.1.2026 10:00

Jedny z nejoblíbenějších loňských Android telefonů střední třídy dostávají své nástupce. Xiaomi minulý týden oficiálně představilo řadu Redmi Note 15 na českém trhu a nyní už jednotlivé modely pořídíte u všech významných prodejců elektroniky. Rodince pěti zařízení tradičně vévodí mobil s přídomkem Pro+, který za 10 999 Kč (v akci 9 099 Kč) nabízí výbavu, za kterou by se nemusely stydět ani dražší smartphony – v některých aspektech má dokonce srovnatelné specifikace s vlajkovými loděmi (například co se odolnosti nebo rychlosti nabíjení týče). Co do upgradů se u řady Redmi Note dá typicky hovořit spíše o evoluci než revoluci. Xiaomi totiž telefony systematicky vylepšuje každý rok, a tudíž se povětšinou nestává, že by se některé z jejich komponent vyloženě zasekly v čase (čímž se liší od modelů konzervativnějších výrobců). Redmi Note 15 Pro+ je tedy svému předchůdci velmi podobný, ale přináší řadu vylepšení, o kterých se určitě hodí vědět. Pojďme si je proto podrobněji rozebrat. Elegantnější design a vyšší odolnost Kapacita baterie pořádně narostla Nový čipset přináší spíše menší nárůst výkonu Hlavní fotoaparát s novým 200Mpx senzorem Větší a plochý AMOLED displej Novější, ale přesto „starý“ operační systém Kde Xiaomi učinilo krok zpět? Závěr: Má smysl přemýšlet nad upgradem? Elegantnější design a vyšší odolnost Designově je Redmi Note 15 Pro+ docela věrné loňskému modelu. Od tehdy představeného konceptu se příliš nevzdaluje, pouze je zpracováno o něco elegantněji. Vycentrovaný ostrůvek s fotoaparáty už tolik nevyčnívá, protože u modré a černé varianty odstínem dokonale ladí se zbytkem zad. Zajímavostí je hnědá „Mocha“ verze, jíž dodává prémiovější nádech povrch z umělé kůže na zadní straně a zlatě stylizovaný boční rám i fotomodul. Redmi Note 15 Pro+ posunulo o kousek dál také odolnost. Stejně jako předchůdce se sice pyšní krytím IP68, ale po dobu 30 minut se teoreticky dá ve sladkovodní vodě ponořit až do hloubky 2 m (u „čtrnáctky“ výrobce uváděl 1,5 m). Kapacita baterie pořádně narostla Papírově nejvýraznější upgrade je k vidění u kapacity baterie, která meziročně narostla o 1 390 mAh. Xiaomi tímto následuje loňský trend – i telefony mimo prémiový segment začaly dostávat křemíkovo-uhlíkové články, s nimiž je možné výrazně navýšit kapacitu při zachování celkové tloušťky zařízení. Redmi Note 15 Pro+ tak ve výsledku nabízí 6 500 mAh, což je podle výrobce dostačující na 25 hodin přehrávání videa (na produktové stránce Redmi Note 14 Pro+ se hovoří pouze o 9 hodinách) nebo 47 hodin nepřetržitého volání. Xiaomi letos také obohatilo Redmi Note 15 Pro+ o podporu drátového reverzního nabíjení s výkonem až 22,5 W, které vám pomůže doplnit šťávu do sluchátek, chytrých hodinek či jiného příslušenství (a v případě nouze zvládnete i dobít telefon někoho ve svém okolí). Nový čipset přináší spíše menší nárůst výkonu Teď ne tolik překvapivý, ale neméně důležitý fakt: Obměnou klasicky prošel i procesor. Redmi Note 15 Pro+ opět spoléhá na čip z dílny amerického Qualcommu, a to konkrétně Snapdragon 7s Gen 4. Celkový výkon se podle Xiaomi zvýšil o bezmála 10 %. Snapdragon 7s Gen 4 se světu představil loni v létě a přináší totožnou konfiguraci jader (1+3+4) jako předešlý model. Nejvyšší frekvence na hlavním jádře dosahuje hodnoty až 2,7 GHz, což představuje mírný nárůst oproti někdejším 2,5 GHz, a důležité je vypíchnout podporu Wi-Fi 6E, kterou se Redmi Note 14 Pro+ pochlubit nemohlo. CHCI REDMI NOTE 15 PRO+ V základní konfiguraci i tentokrát dostanete 8 GB operační paměti typu LPDDR4X a 256 GB úložiště. Trochu mě mrzí, že Xiaomi v tomto případě zůstává u technologie UFS 2.2 a nenabídne něco rychlejšího. Hlavní fotoaparát s novým 200Mpx senzorem Redmi Note 15 Pro+ neopustilo 200Mpx rozlišení na hlavním fotoaparátu, samotný obrazový snímač ale údajně prošel obměnou. Xiaomi tvrdí, že model využívá „zcela nový“ senzor čtvrté generace o velikosti 1/1,4” poskytující „bezprecedentní úroveň detailů“. Jeho hlavní kouzlo údajně tkví v technologii 200Mpx AI Engine, která zajišťuje vylepšení obrazu vícesnímkovou fúzí s využitím umělé inteligence. Xiaomi také zmiňuje dvojnásobný bezztrátový zoom či detailní portrétní fotografie. Ultraširokoúhlá kamera se s rozlišením 8 Mpx i totožnou světelností objektivu (f/2,2) zdá být nepozměněna. Větší a plochý AMOLED displej Kde rozdíl naopak spatříme hned, je displej. Redmi Note 15 Pro+ narostlo v rozměrech a tentokrát disponuje 6,83” AMOLED panelem namísto 6,67”, ale především je obrazovka kompletně plochá, nikoliv prohnutá. I zde tak Xiaomi následuje trend, v jehož rámci výrobci od zaoblených displejů postupně upouští. Parametry až na pár detailů zůstávají prakticky totožné. Redmi Note 15 Pro+ nabízí rozlišení 1,5K (2772×1280 pixelů, jemnost 447 ppi) a mírně vyšší jas ve špičce (3 200 nitů namísto 3 000). Zajímavostí je zvýšení kontrastního poměru, které by v praxi mohlo vést k ostřejším a zřetelnějším detailům či živějším barvám. Za zmínku rozhodně stojí i 3 840 Hz PWM stmívání (dvojnásobek původní hodnoty), díky němuž mohla být obrazovka pohodlnější pro oči některých uživatelů. Ochranným sklem je sice i tentokrát Corning Gorilla Glass Victus 2, ale Xiaomi upozorňuje na technologii AI Wet Touch 2.0 zajišťující vyšší přesnost při ovládání telefonu mokrýma rukama. Novější, ale přesto „starý“ operační systém Redmi Note 15 Pro+ se pochopitelně dodává s novější verzí operačního systému. Využívá Android 15 s modernější nadstavbou HyperOS 2, jejíž součástí je sada inteligentních funkcí HyperAI. Jak jsme přiblížili v nejednom loňském testu mobilu Xiaomi, obsahuje vychytávky postavené na umělé inteligenci, které fungují i v češtině a dovedou pomoct například s psaním textu nebo tlumočením v reálném čase. Aplikace diktafonu dokonce umí provádět přepis mluveného slova přímo během procesu nahrávání a nedělá jí problém ani identifikace jednotlivých mluvčí. Samozřejmě nechybí ani integrovaná sada AI funkcí od Googlu točících se okolo platformy Gemini. Zklamáním je nicméně i letos fakt, že Xiaomi do Redmi Note 15 Pro+ nenasadilo nejnovější verzi systému. Zatímco rozšiřuje Android 16 a HyperOS 3 na starší modely, s touhle novinkou obdržíte starší Android i nadstavbu. Kde Xiaomi učinilo krok zpět? Ačkoliv Redmi Note 15 Pro+ celkově přináší řadu šikovných vylepšení, v některých ohledech udělalo krok zpět. Loňský model například nabízel až 120W nabíjení baterie, kdežto letošní Pro+ přichází „pouze“ se 100W (i tak jde ale o famózní hodnotu, proto ty uvozovky). Xiaomi se také rozhodlo odebrat makro snímač, i když abych řekl pravdu, osobně mě to vůbec netrápí. Čtrnáctka je také obecně menší telefon, Redmi Note 15 Pro+ narostlo do šířky (na druhou stranu ale můžeme pochválit o něco nižší hmotnost). Závěr: Má smysl přemýšlet nad upgradem? Pokud nyní vlastníte Redmi Note 14 Pro+ a pokládáte si otázku, zda má smysl upgradovat, pak je odpověď poměrně jednoznačná: nemá. Používáte-li ale Redmi Note 13 Pro+ nebo ještě starší model střední třídy a už cítíte, že byste chtěli smartphone se svěží výbavou odpovídající roku 2026, měli byste nad Redmi Note 15 Pro+ popřemýšlet. Tradičně totiž nabízí velmi dobrou kombinaci parametrů a celkově se pyšní velmi vyváženými specifikacemi, které by se vám při současné ceně 9 099 Kč u konkurence nehledaly snadno.

Jak zaujala výbava Redmi Note 15 Pro+ vás?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 