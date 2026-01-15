Řada Redmi Note 15 dorazila do Česka! Známe kompletní parametry, ceny i startovací akce Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo řadu Redmi Note 15 s pěti modely, které staví na odolnosti a výdrži baterie Top modely Pro+ a Pro 5G nabízejí 200Mpx fotoaparát s HPE senzorem a křemíkovo-uhlíkovou baterii Ceny začínají na 4 299 Kč v zaváděcí akci (základní model), nejvyšší varianta stojí 12 499 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Řada Redmi Note patří dlouhodobě mezi nejprodávanější androidové telefony na světě. Letošní generace Redmi Note 15 sází na osvědčený recept: nabídnout co nejvíc za rozumné peníze. Xiaomi tentokrát vsadilo na odolnost jako hlavní prodejní argument. Titan Durability Křemíkovo-uhlíková baterie: poprvé v Note řadě 200 megapixelů: světová premiéra HPE senzoru Výkon: Snapdragon vs. MediaTek podle ceny Offline Communication: komunikace bez signálu Ceny a dostupnost: od základu po skoro vlajkovku Titan Durability Koncept Redmi Titan Durability kombinuje tři věci, které střední třída dle čínského giganta potřebuje: dlouhou výdrž baterie, odolnost proti pádům a ochranu před vodou a prachem. Top modely Redmi Note 15 Pro+ 5G a Pro 5G získaly certifikace IP66, IP68, IP69 a IP69K, což znamená, že vydrží ponořené 2 metry pod vodou až 24 hodin. To už není jen ochrana proti dešti, ale skutečná vodotěsnost. Redmi Note 15 5G Zajímavější je ale certifikace SGS Premium Performance, která potvrzuje odolnost proti pádům z výšky až 2,5 metru. Xiaomi toho dosáhlo kombinací zesíleného hliníkového rámu, vícevrstvého systému pohlcování nárazů a skla Gorilla Glass Victus 2. Model Pro+ navíc používá zadní panel ze skelných vláken, který lépe absorbuje nárazy bez zbytečného navýšení hmotnosti. CHCI REDMI NOTE 15 Standardní modely (Redmi Note 15 Pro, 5G a základní) sice nedosahují takové úrovně ochrany, ale i tak nabízejí certifikaci IP64 až IP66, což je na střední třídu solidní výsledek. Všechny modely pak disponují funkcí Wet Touch 2.0, která zajišťuje plnou funkčnost displeje i s mokrými prsty nebo při dešti. Křemíkovo-uhlíková baterie: poprvé v Note řadě Největší technologický posun představuje nasazení křemíkovo-uhlíkové (SiC) baterie, která se v řadě Redmi Note objevuje vůbec poprvé. Model Redmi Note 15 Pro+ 5G disponuje kapacitou 6 500 mAh s desetiprocentním obsahem SiC, model Pro 5G pak 6 580 mAh. Technologie SiC umožňuje vyšší energetickou hustotu při zachování kompaktních rozměrů. Redmi Note 15 Pro 5G Důležitější než samotná kapacita je ale výdrž baterie. Xiaomi ve spolupráci se systémem správy Xiaomi Surge slibuje, že si baterie zachová alespoň 80 % kapacity i po 1 600 nabíjecích cyklech, což odpovídá přibližně šesti letům běžného používání. To je podstatně víc než standardních 2-3 roky u běžných lithium-iontových baterií. Nabíjení? Model Pro+ 5G podporuje 100W HyperCharge, Pro 5G a Pro pak 45W turbo nabíjení. Základní modely se musí spokojit s 33W, což je ale pořád slušný standard. Zajímavější je podpora reverzního nabíjení (22,5W u top modelů, 18W u základních), které umožní dobít další zařízení přes kabel. 200 megapixelů: světová premiéra HPE senzoru Modely Redmi Note 15 Pro+ 5G a Pro 5G jako první na světě dostaly 200Mpx obrazový snímač HPE. Velký snímač o velikosti 1/1,4 palce ve spojení s 2× a 4× přiblížením přímo v senzoru slibuje detailní snímky v širokém spektru světelných podmínek. Systém podporuje pět ohniskových vzdáleností v rozsahu od 23 do 92 mm, což pokrývá krajiny, street fotografii i portréty, avšak na reálné testy si ještě počkáme. Pořád zde totiž (na rozdíl od čínských verzí) není teleobjektiv, takže jde o výřez hlavního senzoru, jenž má sice vysoké rozlišení, ale optiku zřejmě 100% neobalamutí. Redmi Note 15 Pro+ 5G Optická stabilizace (OIS), clona f/1.7 a pokročilé zpracování obrazu pomocí AI pak mají zajistit kvalitní fotografie i za horších světelných podmínek. K hlavnímu fotoaparátu se přidává 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2.2. Základní modely Redmi Note 15 5G a Note 15 dostaly 108Mpx fotoaparát s 3× přiblížením. Ani zde nejde o fyzický teleobjektiv, ale o výřez ze senzoru, což však v této kategorii není překvapivé. KOUPIT REDMI NOTE 15 PRO+ 5G Selfie kamerky se liší podle modelu: top Pro+ 5G a Pro verze nabízejí 32Mpx, Pro 5G pouze 20Mpx, základní modely pak 20Mpx. Trochu škoda, že Xiaomi stále lpí na 5Mpx makro senzoru u Pro modelů – ten už dávno přestal dávat smysl a slouží spíš k tomu, aby výrobce mohl psát „tři fotoaparáty“ do specifikací. Výkon: Snapdragon vs. MediaTek podle ceny Nejvyšší model Redmi Note 15 Pro+ 5G pohání mobilní platforma Snapdragon 7s Gen 4 vyrobená 4nm procesem. Jde o solidní střední třídu, která by měla bez problémů zvládat běžné používání i náročnější hry. Model Pro 5G dostal MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4nm), prostřední Pro pak Helio G200-Ultra (6nm). Základní modely Note 15 5G a Note 15 si vystačí s Snapdragon 6 Gen 3 a Helio G100-Ultra. Všechny čipsety nabízejí podporu Google Gemini a Circle to Search, jen nejvyšší Pro+ 5G pak integruje také technologii Xiaomi HyperAI. Displeje se liší velikostí: top modely Pro+ 5G a Pro 5G nabízejí 6,83palcové AMOLED panely, ostatní varianty pak 6,77 palce. Všechny displeje ale sdílejí solidní parametry: rozlišení Full HD+ až 1.5K, obnovovací frekvenci až 120 Hz, maximální jas 3 200 nitů a PWM stmívání s frekvencí 3 840 Hz, které šetří oči při dlouhém používání. Offline Communication: komunikace bez signálu Zajímavou funkcí, kterou nabízejí všechny Pro modely, je Xiaomi Offline Communication. Ta se poprvé ukázala v řadě Xiaomi 15T a jde o hlasovou komunikaci na vzdálenost až několika kilometrů i bez dostupného mobilního signálu. Funkce vyžaduje vloženou SIM kartu a přihlášení k účtu Xiaomi, podporuje ale pouze zařízení, která ji mají implementovanou. Není to sice náhrada za profesionální vysílačky, ale v některých situacích (túry v horách, festivalové areály) se to může hodit. Model Pro+ 5G je navíc vybaven technologií Xiaomi Surge T1S Tuner, která zajišťuje silnější a stabilnější připojení napříč sítěmi Wi-Fi, Bluetooth, GPS i mobilními sítěmi. Ceny a dostupnost: od základu po skoro vlajkovku Xiaomi nabízí řadu Redmi Note 15 v pěti modelech s různými cenami: Redmi Note 15 (6+128GB): 4 999 Kč, v akci 4 299 Kč Redmi Note 15 (8+256GB): 5 699 Kč, v akci 4 899 Kč Redmi Note 15 Pro (8+256GB): 6 999 Kč, v akci 5 999 Kč Redmi Note 15 5G (8+256GB): 7 499 Kč, v akci 6 699 Kč Redmi Note 15 Pro 5G (8+256GB): 8 999 Kč, v akci 7 499 Kč Redmi Note 15 Pro 5G (8+512GB): 9 999 Kč, v akci 8 499 Kč Redmi Note 15 Pro+ 5G (8+256GB): 10 999 Kč, v akci 9 099 Kč Redmi Note 15 Pro+ 5G (12+512GB): 12 499 Kč, v akci 10 499 Kč Předobjednávky začínají 15. ledna, ostrý prodej pak 20. ledna 2026 na www.mi.com/cz a u oficiálních partnerů. Zaváděcí akce poběží do 18. února a nabídne slevy od 11 % do 17 % podle modelu. V oficiálních prodejnách Xiaomi (CCM Westfield, Metropole Zličín, OF Futurum Hradec Králové) pak zákazníci k top modelům dostanou zdarma hodinky Redmi Watch 5 Lite, k Pro+ navíc 120W nabíječku. CHCI NOVÝ TELEFON REDMI Zajímavá je také možnost získat zdarma horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L za recenzi jednoho z modelů Pro+ nebo Pro. Podrobnosti najdete na www.xiaomipromo.cz. Zaujala vás řada Redmi Note 15, nebo sáhnete raději po konkurenci? Zdroj: Xiaomi 