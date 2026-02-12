Xiaomi 18 nabídne skvělý teleobjektiv. Známe i detaily o displeji a výkonu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 18 má dostat 6,4" displej a 200Mpx periskopový teleobjektiv Základní model pohání Snapdragon 8 Elite Gen 6, Pro verze čipu je příliš drahá Představení celé řady se očekává v září letošního roku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi ještě ani nestihlo do Evropy přivézt aktuální řadu Xiaomi 17 a už po internetu kolují spekulace o jejím nástupci. Známý čínský informátor Digital Chat Station na sociální síti Weibo prozradil několik detailů o chystaném Xiaomi 18, které by mělo dorazit na podzim. Větší displej a lepší zoom Podle úniku by mělo Xiaomi 18 disponovat 6,4″ displejem, což by představovalo mírný nárůst oproti 6,3″ panelu u Xiaomi 17. Větší úhlopříčka má údajně poskytnout prostor pro vylepšené komponenty včetně objemnější baterie. Hlavním lákadlem má být 200Mpx periskopový teleobjektiv, kterým se měly pochlubit všechny modely řady včetně verzí Pro, Pro Max a Ultra. Snapdragon 8 Elite Gen 6, ale ne Pro Základní Xiaomi 18 má pohánět Snapdragon 8 Elite Gen 6. Výkonnější varianta Pro je údajně příliš drahá, a tak ji Xiaomi vyhradí pro modely 18 Pro a 18 Pro Max. Nejpokročilejší čip by pak mohl putovat do Xiaomi 18 Ultra, které tradičně přichází s odstupem několika měsíců. Qualcomm prý připravuje nabušený čipset pro letošní vlajky. Spekuluje se o 6GHz frekvenci Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Nejprve ale Xiaomi 17 Na spekulace o Xiaomi 18 je zatím brzy, protože Xiaomi se teprve chystá uvést řadu Xiaomi 17 na evropský trh. Spolu s ní by měly dorazit také tablety Xiaomi Pad 8 a globální verze hodinek Xiaomi Watch 5, o jejichž vlastnostech jsme informovali jako první na světě. Co říkáte na směr, kterým se Xiaomi vydává? Zdroje: GSMArena (1, 2) Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář vlajková loď Xiaomi Xiaomi 18 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024