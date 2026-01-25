Qualcomm prý připravuje nabušený čipset pro letošní vlajky. Spekuluje se o 6GHz frekvenci Hlavní stránka Zprávičky Qualcomm údajně chystá Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve dvou verzích včetně výkonnější Pro varianty Verze Pro by mohla dosáhnout frekvencí 5 GHz díky speciální technologii chlazení od Samsungu Oba čipy mají vzniknout na 2nm procesu od TSMC a dorazit ve druhé polovině roku 2026 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 O tom, že Qualcomm pracuje na dvou verzích svého příštího vlajkového čipsetu, se spekuluje už od loňského listopadu (a vyznat se v mobilních procesorech tak bude pro laika ještě složitější). Nyní se objevují první konkrétní informace o tom, co by údajná verze Pro mohla přinést – a čísla jsou to vskutku zajímavá. 5 GHz jako základ, strop možná ještě výš Podle informátora Fixed Focus Digital, který své poznatky sdílí na čínské sociální síti Weibo, dosahuje Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro v rámci prvních testů frekvencí okolo 5 GHz. To by měla být minimální garantovaná hodnota, přičemž absolutní strop by se mohl pohybovat mezi 5,5 až 6 GHz. Realističtější je nicméně ona nižší hranice. Strojově přeloženo z čínštiny Pro srovnání – aktuální Snapdragon 8 Elite Gen 5 dosahuje na svých výkonných jádrech maximálně 4,61 GHz, speciální verze pro Samsung Galaxy S26 pak údajně 4,74 GHz. Překonání hranice 5 GHz by tak představovalo významný milník pro mobilní čipy. Klíčem je chlazení od Samsungu Dosažení takových frekvencí má umožnit technologie Heat Pass Block (HBP), kterou Samsung vyvinul pro svůj čipset Exynos 2600. Jde o řešení, které integruje chladič přímo do pouzdra čipu a výrazně zlepšuje odvod tepla. Právě tepelné limity jsou totiž hlavní překážkou, proč mobilní procesory nemohou dosahovat vyšších frekvencí. MediaTek ukázal nabušený Dimensity 9500s. Dostanou ho levnější vlajky, spoléhá na velká jádra a velkou cache Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Oba čipsety – standardní i Pro verze – mají být vyráběny 2nm procesem TSMC N2P a využívat třetí generaci vlastní CPU architektury Qualcommu s konfigurací jader 2+3+3. Hlavní rozdíly mezi verzemi by měly spočívat ve výkonu GPU, přičemž pouze Pro varianta má podporovat paměti LPDDR6. Premiéra obou čipsetů se očekává ve druhé polovině roku 2026. Zda se spekulace potvrdí, ukáže čas. Co říkáte na možnost 5GHz mobilního čipsetu? Zdroje: Gizmochina (1, 2), Wccftech O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čipset Qualcomm spekulace Mohlo by vás zajímat Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi Jakub Kárník 23.12.2024 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Tento telefon s královským výkonem přijde i do Evropy. Má nabídnout obří baterii i extra plynulý displej Adam Kurfürst 10.11.2024 Máte po krk obřích mobilů? OnePlus chystá výkonnou bestii v menším těle Adam Kurfürst 7.12.2024