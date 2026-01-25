TOPlist

Qualcomm prý připravuje nabušený čipset pro letošní vlajky. Spekuluje se o 6GHz frekvenci

  • Qualcomm údajně chystá Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve dvou verzích včetně výkonnější Pro varianty
  • Verze Pro by mohla dosáhnout frekvencí 5 GHz díky speciální technologii chlazení od Samsungu
  • Oba čipy mají vzniknout na 2nm procesu od TSMC a dorazit ve druhé polovině roku 2026

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
25.1.2026 22:00
Ikona komentáře 0
qualcomm snapdragon 8 elite gen 6 pro ilustrace ai

O tom, že Qualcomm pracuje na dvou verzích svého příštího vlajkového čipsetu, se spekuluje už od loňského listopadu (a vyznat se v mobilních procesorech tak bude pro laika ještě složitější). Nyní se objevují první konkrétní informace o tom, co by údajná verze Pro mohla přinést – a čísla jsou to vskutku zajímavá.

5 GHz jako základ, strop možná ještě výš

Podle informátora Fixed Focus Digital, který své poznatky sdílí na čínské sociální síti Weibo, dosahuje Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro v rámci prvních testů frekvencí okolo 5 GHz. To by měla být minimální garantovaná hodnota, přičemž absolutní strop by se mohl pohybovat mezi 5,5 až 6 GHz. Realističtější je nicméně ona nižší hranice.

fixed focus digital snapdragon 8 elite gen 6 pro spekulace
Strojově přeloženo z čínštiny

Pro srovnání – aktuální Snapdragon 8 Elite Gen 5 dosahuje na svých výkonných jádrech maximálně 4,61 GHz, speciální verze pro Samsung Galaxy S26 pak údajně 4,74 GHz. Překonání hranice 5 GHz by tak představovalo významný milník pro mobilní čipy.

Klíčem je chlazení od Samsungu

Dosažení takových frekvencí má umožnit technologie Heat Pass Block (HBP), kterou Samsung vyvinul pro svůj čipset Exynos 2600. Jde o řešení, které integruje chladič přímo do pouzdra čipu a výrazně zlepšuje odvod tepla. Právě tepelné limity jsou totiž hlavní překážkou, proč mobilní procesory nemohou dosahovat vyšších frekvencí.

mediatek dimensity 9500s ai ilustrace
MediaTek ukázal nabušený Dimensity 9500s. Dostanou ho levnější vlajky, spoléhá na velká jádra a velkou cache Adam Kurfürst Zprávičky

Oba čipsety – standardní i Pro verze – mají být vyráběny 2nm procesem TSMC N2P a využívat třetí generaci vlastní CPU architektury Qualcommu s konfigurací jader 2+3+3. Hlavní rozdíly mezi verzemi by měly spočívat ve výkonu GPU, přičemž pouze Pro varianta má podporovat paměti LPDDR6.

Premiéra obou čipsetů se očekává ve druhé polovině roku 2026. Zda se spekulace potvrdí, ukáže čas.

Co říkáte na možnost 5GHz mobilního čipsetu?

Zdroje: Gizmochina (1, 2), Wccftech

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně

Jakub Kárník
13.12.2024
POCO F6 zlatá

POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame

Adam Kurfürst
25.12.2024

MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi

Jakub Kárník
23.12.2024
Samsung 2nm technologie

2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu

Libor Foltýnek
6.1.2025
Nubia RedMagic 10 Pro na klávesnici

Tento telefon s královským výkonem přijde i do Evropy. Má nabídnout obří baterii i extra plynulý displej

Adam Kurfürst
10.11.2024

Máte po krk obřích mobilů? OnePlus chystá výkonnou bestii v menším těle

Adam Kurfürst
7.12.2024