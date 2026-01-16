MediaTek ukázal nabušený Dimensity 9500s. Dostanou ho levnější vlajky, spoléhá na velká jádra a velkou cache Hlavní stránka Zprávičky MediaTek představil čipset Dimensity 9500s jako odlehčenou variantu vlajkového Dimensity 9500. Novinka využívá 3nm proces od TSMC a architekturu All Big Core s jádrem Cortex-X925 na 3,73 GHz. Xiaomi potvrdilo, že čipset dostane chystaný Redmi Turbo 5 Max s údajným skóre 3,61 milionu bodů v AnTuTu. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Tchajwanský výrobce čipů MediaTek rozšířil svou vlajkovou řadu o nový procesor Dimensity 9500s. Jde o odlehčenou variantu loňského Dimensity 9500, která má přímo konkurovat čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 – ten je zase osekanou verzí Snapdragonu 8 Gen 5 Elite. Oba výrobci tak cílí na smartphony prémiového segmentu, které budou nabízet téměř vlajkovou výbavu. Pouze velká jádra a obří cache Grafika s ray tracingem a herní optimalizace Konektivita a fotografické schopnosti Xiaomi Redmi Turbo 5 Max jako první telefon? Představil se také Dimensity 8500 Pouze velká jádra a obří cache Dimensity 9500s využívá 3nm výrobní proces druhé generace od TSMC, který přináší vysoký výkon při zachování rozumné spotřeby energie. Osmijádrový procesor spoléhá na architekturu All Big Core, což znamená, že využívá pouze „velká“ výkonná jádra – žádná úsporná „malá“ jádra zde nenajdete. Konfigurace zahrnuje jedno ultra výkonné jádro Arm Cortex-X925 taktované na 3,73 GHz, tři jádra Cortex-X4 a čtyři jádra Cortex-A720. K tomu MediaTek přidává 19MB L3 cache a dalších 10 MB systémové cache, což je podle výrobce nejvíce ve své třídě. Paměťový subsystém podporuje LPDDR5X s rychlostí až 9 600 Mbps a úložiště UFS 4.0. Grafika s ray tracingem a herní optimalizace O grafický výkon se stará GPU Immortalis-G925 od Armu, které podporuje hardwarový ray tracing. MediaTek zmiňuje technologii Opacity Micromap (OMM), která má zrychlit vykreslování odrazů a stínů. Čipset dále obsahuje technologie Adaptive Gaming Technology 3.0 a Frame Rate Converter 3.0, které mají optimalizovat spotřebu energie při hraní her ve 120 FPS. Displeje může čipset pohánět až v rozlišení WQHD+ při 180 Hz, přičemž podporuje i trojité MIPI rozhraní pro skládací telefony s více panely. Konektivita a fotografické schopnosti V oblasti konektivity nabízí Dimensity 9500s modem 5G Release-17 s podporou 4CC-CA a rychlostí stahování až 7 Gbps. Nechybí ani Wi-Fi 7 s propustností do 6,5 Gbps a zajímavá funkce Bluetooth – přímé spojení mezi dvěma telefony může podle MediaTeku fungovat až na vzdálenost 5 kilometrů bez nutnosti mobilního signálu. Exynos 2600 je oficiálně venku! Po letech vypadá velice slibně Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Obrazový procesor Imagiq zvládne nahrávání 8K videa v Dolby Vision při 60 snímcích za sekundu. Podporuje snímače s rozlišením až 320 Mpx nebo současnou práci se třemi 36Mpx senzory. Xiaomi Redmi Turbo 5 Max jako první telefon? Xiaomi už na sociálních sítích potvrdilo, že nový čipset využije jeho připravovaný smartphone Redmi Turbo 5 Max. Podle uniklých informací telefon v benchmarku AnTuTu dosáhl skóre 3,61 milionu bodů. Čipset MediaTek Dimensity 9500s využije nové Redmi Turbo 5 Max (strojově přeloženo z čínštiny) Představil se také Dimensity 8500 Spolu s Dimensity 9500s MediaTek představil také Dimensity 8500 pro prémiovou střední třídu. Ten využívá 4nm proces a osm jader Cortex-A725 s taktem do 3,4 GHz. Grafiku obstarává Mali-G720, které má nabídnout o 25 % vyšší výkon při o 20 % nižší spotřebě oproti předchůdci. Co říkáte na nové čipsety od MediaTeku? Zdroje: MediaTek (1, 2, 3), ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čipset MediaTek Mohlo by vás zajímat POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025 MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi Jakub Kárník 23.12.2024 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Velký únik vykresluje telefony Google Pixel 10 a Pixel 11. Co se dozvídáme? Adam Kurfürst 23.10.2024