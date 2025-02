Takhle bude fotit Xiaomi 15 Ultra! Šéf čínského kolosu zveřejnil první snímek

Reklama

Xiaomi se chystá představit svou novou špičkovou vlajku 15 Ultra a už nyní máme první ochutnávku toho, co dokáže. Zakladatel a generální ředitel společnosti Lei Jun se na čínské sociální síti Weibo pochlubil snímkem pořízeným periskopickým teleobjektivem připravovaného smartphonu. A musíme říct, že zejména milovníci focení za zhoršených světelných podmínek by měli zpozornět.

Není to poprvé, co Lei Jun naznačuje, že se máme těšit na zásadní zlepšení v oblasti nočního focení, tentokrát ale svá slova podepřel důkazem. Testovací snímek byl pořízen 100mm periskopickým teleobjektivem, který má využívat 200MP senzor Samsung ISOCELL HP9. Ten by měl díky své velikosti 1/1.4 palce a pokročilé technologii slučování 4×4 pixelů posunout laťku nočního focení zase o kus výš.

Periskopický teleobjektiv má nabídnout 4,3násobné optické přiblížení s možností až 100násobného digitálního zoomu vylepšeného umělou inteligencí. Ukázkový snímek skutečně naznačuje, že se máme na co těšit – fotografie působí ostře, šum je minimální a dynamický rozsah zůstává i za zhoršených světelných podmínek na vysoké úrovni.

Xiaomi 15 Ultra ale nebude jen o fotografování. Podle dosavadních úniků má telefon pohánět nový čipset Snapdragon 8 Elite, chybět nebude ani AMOLED displej s 2K rozlišením a ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. O výdrž se má starat 6000mAh baterie podporující 90W drátové a 50W bezdrátové nabíjení.

Focení má být svěřeno hned čtveřici fotoaparátů – vedle zmíněného 200MP periskopického teleobjektivu zde najdeme 50MP hlavní snímač LYT-900, 50MP ultraširokoúhlý objektiv se senzorem Samsung JN5 a ještě jeden 50MP teleobjektiv využívající čip IMX858.

Lei Jun také naznačil, že bychom se měli připravit na vyšší cenu. Podle nedávného úniku má stát Xiaomi 15 Ultra v Evropě 1499 eur, tedy přibližně 38 tisíc korun. Důvodem jsou rostoucí náklady na výzkum i samotné komponenty. Přesnou cenu se ale dozvíme až na začátku března, kdy má být telefon oficiálně představen.

Jak se těšíte na Xiaomi 15 Ultra?

