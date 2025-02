Unikají evropské ceny řady Xiaomi 15! Fanoušky značky nepříjemně zaskočí

Reklama

Zatímco čínští zákazníci si mohou vlajkovou řadu Xiaomi 15 užívat už od loňského října, evropský trh si na příchod těchto očekávaných novinek musel počkat. Nyní se konečně dozvídáme podrobnosti o dostupnosti i cenách, které nám bohužel příliš důvodů k radosti nedávají.

Podle informací, které unikly prostřednictvím webu Dealabs, bude základní Xiaomi 15 v Evropě startovat na částce 1 099 eur, což v přepočtu znamená zhruba 28 tisíc korun. To je poměrně výrazný nárůst oproti čínskému trhu, kde telefon začíná na 14 800 korunách bez daně. Nutno dodat, že loni u nás Xiaomi 14 startovalo na ceně 21 999 Kč. Ještě větší skok však čeká prémiový model Ultra, který by měl přijít na 1 499 eur, tedy přibližně 38 tisíc korun.

Za zmínku rozhodně stojí, že zatímco v Číně je v nabídce i model Pro, na našem trhu se s ním nesetkáme. Není to však žádné překvapení – stejnou strategii Xiaomi uplatnilo už u předchozí generace. Evropští zákazníci si tak budou moci vybrat pouze mezi základním modelem a špičkovou verzí Ultra.

A co za tyto peníze vlastně dostaneme? V případě Xiaomi 15 Ultra půjde o jediné provedení s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Telefon nabídne čipset Snapdragon 8 Elite, monstrózní 6000mAh baterii s 90W nabíjením a špičkovou sestavu fotoaparátů v čele s novým 200Mpx teleobjektivem Samsung ISOCELL HP9.

Pokud jde o dostupnost, můžeme počítat s tím, že evropská premiéra proběhne během veletrhu MWC 2025 v Barceloně, což potvrdil i šéf marketingového oddělení Xiaomi Wei Siqi. Do českých obchodů by se tak telefony měly dostat během března. Na rozdíl od předchozích let bude Ultra model uveden celosvětově ve stejný čas jako v Číně, což potvrdil Lu Weibing, prezident mobilní divize Xiaomi.

Osobně mě mrzí především cenová politika – při pohledu na čínské ceny je evropská přirážka opravdu výrazná. Na druhou stranu specifikace vypadají velmi slibně a pokud se Xiaomi podaří vytěžit maximum z nového čipsetu i vylepšených fotoaparátů, mohlo by jít o jedny z nejzajímavějších telefonů první poloviny roku 2025.

Zdroj: AndroidHeadlines