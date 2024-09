Řada Xiaomi 14T přinese funkci Circle to Search, dosud exkluzivní pro Samsung a Pixel

Telefon nabídne výkonný MediaTek Dimensity 8300 Ultra a 50MP hlavní fotoaparát

Dále lze počítat s řadou AI funkcí a 5000mAh baterií s 67W nabíjením

Řada Xiaomi 14T byla takřka kompletně odhalena už před týdnem, kdy unikla hromada informací včetně oficiálního renderu. Některé softwarové novinky se ale podařilo čínskému kolosu tajit. Až doposud. Podle uniklých propagačních materiálů totiž novinky nabídnou funkci Circle to Search, která byla dosud k dispozici pouze na telefonech Samsung a Google Pixel.

Pokud jste tuto vychytávku ještě neviděli v akci, jde o možnost rychlého vyhledávání informací o čemkoli na obrazovce pouhým zakroužkováním objektu. V praxi to funguje opravdu dobře a je to jedna z těch věcí, které vám po chvíli používání budou na jiných telefonech chybět.

Ale to zdaleka není vše, co má Xiaomi 14T nabídnout. Výrobce evidentně (po boku ostatních) vsadil na trend umělé inteligence, jelikož telefon má přijít s celou řadou AI funkcí jako AI Notes, AI Interpreter, AI titulků a AI Voice Recorder. Otázkou samozřejmě zůstává, jak dobře budou fungovat v češtině, ale vzhledem k tomu, že budou tyto vychytávky poháněny modelem Gemini od Googlu, bych byl alespoň z části pozitivní.

Co se týče hardwaru, tady Xiaomi rovněž nešetřilo. Srdcem základního modelu má být čip MediaTek Dimensity 8300 Ultra, jenž by měl obstarat více než solidní výkon. K tomu si přidejte 12 GB RAM a až 512GB úložiště, které bude dokonce možné rozšířit pomocí microSD karty. Tady je ale háček – budete muset obětovat druhý slot na SIM kartu.

O výdrž by se měla postarat baterie s kapacitou 5000 mAh, kterou doplní 67W technologie HyperCharge. Xiaomi slibuje, že telefon nabijete z 0 na 100 % za pouhých 45 minut.

Fotoaparáty vypadají na papíře také slibně. Hlavní snímač má být 50MP Sony IMX906 s optickou stabilizací obrazu. K němu se přidá 50MP teleobjektiv a 12MP ultraširokoúhlý snímač. Selfie kamera pak nabídne rozlišení 32 MP. Tady bych byl optimistický – Xiaomi v poslední době odvádí v oblasti fotoaparátů dobrou práci, zejména pokud jde o modely posvěcené německou Leicou.

OLED displej má dostat úhlopříčku 6,67″ a rozlišení 2712 x 1120 pixelů, samozřejmostí pak bude 120Hz obnovovací frekvence. Telefon má samozřejmě běžet na nadstavbě HyperOS založené na Androidu 14.

Dalo by se očekávat, že AI funkce zamíří rovněž do starších vlajkových telefonů Xiaomi, jako je například Xiaomi 14 či Xiaomi 14 Ultra. Bylo by velkým (a nemilým) překvapením, pokud by se dostalo pouze na nová „téčka“.

Pokud se chcete dozvědět více informací o modelu Xiaomi 14T Pro, mrkněte na náš předchozí článek.

Zdroj: spillsomebeans