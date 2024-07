Xiaomi chystá novou řadu 14T, která se má představit relativně brzy

Xiaomi 14T Pro dostane lepší foťák než již představená čínská verze

Namísto Snapdragonů u nás Xiaomi nabídne vlajkové čipy MediaTek

Xiaomi finalizuje přípravy nové řady 14T, která by měla být představena relativně brzy, spekuluje se o srpnu či září. Ačkoliv oficiální informace zatím nemáme, díky několika únikům se dozvídáme zajímavé detaily zejména o jejich fotografické výbavě. Už nějakou dobu je navíc docela jasné, že budou telefony vycházet z nedávno představené řady Redmi K70, která se tradičně bude prodávat jen v Číně.

Pojďme se podívat na to nejzajímavější – foťáky. Xiaomi 14T Pro má údajně dostat stejný hlavní snímač jako základní Xiaomi 14, konkrétně Omnivision OV50H. Čínská firma ho marketingově označuje jako Light Hunter 900, takže se dá předpokládat, že na oficiální představovačce použije totožné značení. Redmi K70 Ultra přitom disponuje o poznání slabším senzorem Sony IMX906. Ten můžeme znát z levnějších telefonů, například z Galaxy A55.

A co zbytek fotoaparátů? Tady to bude také jiné oproti čínskému modelu. Hlavní senzor má doplňovat 50MP teleobjektiv od Samsungu a 13MP ultrašíro Omnivision. Celá tato sestava by měla být opět posvěcena Leicou.

Základní Xiaomi 14T bude mít totožnou výbavu, jen s tím rozdílem, že dostane slabší hlavní snímač Sony IMX906. Což je mimochodem ten, který se nachází v Redmi K70 UItra. Je to celé trochu zamotané, ale tak už to u přeznačených modelů od Xiaomi občas chodí.

Co se týče procesorů, spekuluje se o Dimensity 9300+ u Pro verze a Dimensity 8300 Ultra pro základní model. Čipsety od Qualcommu tedy opět zůstanou exkluzivní pro Čínu, což ale nemusí nikomu vadit. Už loňská řada Xiaomi 13T s křemíky od MediaTeku měla výkonu na rozdávání, jak jste se mohli dočíst v naší dobové recenzi.

Těšíte se na řadu Xiaomi 14T?

Zdroj: XiaomiTime