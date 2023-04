Xiaomi 13 Pro patří dle našeho názoru k největším překvapením letošního roku. Hned poté, co jsme dotestovali Galaxy S23 Ultra jsme se pustili právě do čínské konkurence, která v některých ohledech tu jihokorejskou dokonce překonává. To, zda si dokázala novinka obhájit vyšší cenu se dozvíte v naší recenzi. Dnes se mrkneme na 5 důvodů, proč si (ne)koupit Xiaomi 13 Pro.

Dost možná má nejlepší displej na trhu

Xiaomi 13 Pro má dost možná ten nejlepší displej na trhu, minimálně pokud se budeme bavit o Android scéně. Disponuje totiž nejnovějším E6 panelem od Samsungu, na který jihokorejská firma nevsadila ani u Galaxy S23 Ultra. Kromě špičkového jasu až 1900 nitů ve špičce se můžeme bavit také o rozlišení 3200 x 1440 pixelů, které dává neskutečnou jemnost 522 pixelů na palec, samozřejmostí je pak LTPO technologie s až 120Hz obnovovací frekvencí. Zkrátka pokud si potrpíte na kvalitní displeje, budete lepší mobil hledat jen velmi těžko.

6,73″ E6 AMOLED LTPO

rozlišení 3200 x 1440 pixelů (522 ppi)

až 120Hz obnovovací frekvence

HDR10+, Dolby Vision

špičkový jas až 1900 nitů

Gorilla Glass Victus

Brutální výkon a příkladná plynulost systému

Před příchodem herního ROG Phonu 7 od Asusu bylo právě Xiaomi 13 Pro tím nejvýkonnějším Android telefonem. Za druhé místo se ale rozhodně nemusí stydět, ba naopak. Výkon v něm obstarává velmi chválený Snapdragon 8 Gen2, který se polepšil v energetické efektivitě a paradoxně zde podává lepší výkon než kupříkladu řada Galaxy S23, která má čip ještě speciálně upravený. V kombinaci s LPDDR5X RAM pamětí a UFS 4.0 úložištěm tvoří naprosto nekompromisní kus hardwaru, který si poradí se vším včetně těch nejnáročnějších 3D her. Nadstavba MIUI celý zážitek ještě umocňuje. Ať už si o ní myslíte cokoliv, rozhodně se jí nedá upřít plynulost. Vlajkové Xiaomi je bezpochyby jedním z pocitově nejplynulejších telefonů, který jsme kdy drželi v rukou.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

12 GB RAM LPDDR5X

512GB úložiště UFS 4.0

5G připojení

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

Špičkové fotoaparáty Leica

Xiaomi nám letos dokázalo, že spolupráce s německou Leicou dává skutečně smysl. Čínský gigant vsadil opět na senzor IMX989 od Sony, který byl použit již v Xiaomi 12S Ultra a jde o jeden z největších senzorů, který se do mobilu kdy dostal. Fotí opravdu excelentně a stejně jako u některých dalších modelů si můžete vybrat ze dvou barevných režimů – Leica Vibrant a Leica Authentic. Je jen na vás, který si zvolíte. Právě Vibrant nás ale bavil o něco více, jelikož má svůj osobitý styl.

Milovníky teleobjektivů může zaujmout další 50Mpx snímač s 3,2x optickým a až 70x digitálním zoomem. Pokud byste měli přímé srovnání, bude teleobjektiv kupříkladu u Galaxy S23 Ultra o něco lepší, ale ani ten čínský se nemá za co stydět. Kromě samotné kvality jsme docenili také barevnou vyváženost mezi všemi senzory, s čímž bývá někdy problém. Třetici pak uzavírá rovněž velmi solidní 50Mpx ultraširoký senzor se záběrem 115 stupňů.

Pokud tedy chcete vyzkoušet něco nového a potrpíte si na skvělé fotoaparáty, budete z Xiaomi 13 Pro s velkou pravděpodobností nadšení. Za zmínku stojí také excelentní video, které patří spolu s jablečnou a jihokorejskou konkurencí k tomu nejlepšímu na trhu.

Konečně odolnost IP68

Jasně, asi byste čekali, že je certifikace IP68 u vlajkových mobilů standardem, ale v případě Xiaomi telefonů tomu tak až do letošního roku nebylo. A byla to upřímně trochu ostuda. Řada Xiaomi 13 ale konečně kýženou vlastnost má, takže se nemusíte o telefon bát v dešti a tu a tam ho můžete spláchnout i pod vodou. I přestože tuto vlastnost vyzdvihujeme mezi klady, stále doporučujeme se vodě vyhýbat. V případě poškození vodou vám totiž výrobce neuzná záruku. Takže ano, můžete být o něco klidnější, ale i tak buďte opatrní.

120W nabíjení

U Xiaomi 13 Pro nás nadchla nejen výdrž jako taková, ale samozřejmě také nabíjení. V tom totiž patří Xiaomi ke špičce, jak se můžete dočíst v naší recenzi. Telefon podporuje 120W drátové, 50W bezdrátové a 10W reverzní nabíjení. Adaptér navíc máte přímo v balení a z 0 na 100 % jste schopni doplnit šťávu za 19 minut, což je absurdně nízká hodnota. Na takovou vlastnost si tak rychle zvyknete, že jakmile sáhnete po něčem pomalejším, budete si připadat, jako byste se vrátili o několik let zpět.

Co nám vadilo na Xiaomi 13 Pro?

Pouze Full HD video u selfie kamerky

Tak jak jsme vyzdvihovali fotoaparáty si musíme postěžovat na selfie kamerku, respektive na její video. Kvalita fotografií je totiž dobrá a na to, jak jde ve skutečnosti o malý senzor umí vyfotit až překvapivě dobré fotky. Rozhodně jde o nadprůměr. Co ale nepochopíme je fakt, že dokáže natáčet pouze ve Full HD a 30 snímcích za sekundu. Jestliže tedy rádi natáčíte vlogy, které byste pak uploadovali třeba v kombinaci se záběry z předního fotoaparátu na sociální sítě, budete muset video nesmyslně upscalovat ve střihacích programech, což pochopitelně nevypadá tak dobře. Jasně, na Instagram Stories budete asi v pohodě, ale na tento fakt jsme zkrátka museli upozornit. Mnohé z vás by totiž možná ani nenapadlo, že bude mít selfie kamerka u vlajky za více než 30 000 korun taková omezení.

Nepraktické materiály

Xiaomi 13 Pro je nádherný telefon. Na tom jsme se shodli nejen v redakci, ale také s většinou našeho okolí. Obří fotomodul Leica mu dodává neskutečné charisma, avšak v kombinaci s lesklým sklem se připravte na každodenní čištění. Udržet telefon byť jen pár hodin čistý je téměř nemožné. Prachové částice se zachytávají za fotoaparát a po pár hodinách používání vypadá telefon šíleně. Problému můžete předejít tím, že si dáte mobil do obalu, který je naštěstí součástí balení. V něm ale novinka ztrácí své kouzlo. Takže si zkrátka nevyberete.

