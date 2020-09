Na podzim 2020 se těší snad každý hráč. Vychází totiž nové konzole Playstation 5 a Xbox Series X. Dnes však Microsoft trochu nečekaně oficiálně představil také mnohem levnější verzi Xbox Series S. Konzole je mnohem menší, než právě Xbox Series X a bude se prodávat za 299 EUR.

Xbox Series S oficiálně

Microsoft konzoli označil jako dosud nejmenší Xbox, který však přesto nabídne výkon nové generace. Má dnes již tradiční obdélníkový design, který je velmi podobný Xbox One S a sněhově bílý hardware trochu narušuje větrák, který je zbarven do černé. Konzole by měla být přibližně o 60 % menší, než její velký bratr. Jak to ale bude s hraním a výkonem?

Tato verze by měla být odpovědí na Playstation 5 bez mechaniky. Jedná se tedy o digitální verzi a pokud si budete chtít zahrát, budete muset hry pouze stahovat. Výkon by pak měl být oproti Xbox Series X přibližně třetinový (12 TFLOPS vs. 4 TFLOPS). Konzole podporuje hraní v 1440p a 120 FPS, což je skvělá zpráva. Dle některých informací však bude podporovat pouze 1080p rozlišení, na tyto informace si budeme muset ještě počkat. Může se stát, že bude 1440p podporované u méně náročných her.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Pro rychlé načítání poslouží NVME 512 GB SSD disk, který je založený na Xbox Velocity. Nebude chybět ani upscaling 4K pro hry a přehrávání filmů a jiných médií ve 4K. Reklama dále odhalila, že ani zde nebude chybět DirectX Raytracing. Více informací se dovíme již 10. listopadu, kdy obě konzole vychází.

Přemýšlíte o nové konzoli? O jaké?

Zdroj: theverge.com