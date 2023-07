Microsoft oficiálně představil nové prostředí pro konzole Xbox

Počítat s ním mohou majitelé Xbox Series a Xbox One

Po téměř ročním testování Microsoft oficiálně vydal nové uživatelské rozhraní pro konzole Xbox. Aktualizaci mohou navíc očekávat nejen majitelé nových generací, tedy Xboxu Series X a S, ale rovněž ti, kteří vlastní jakoukoliv verzi Xboxu One.

Ivy Krislovová, šéfka produktového managementu pro Xbox Experience, prozradila, že nová podoba rozhraní bude postupně přidávána na všechny konzole Xbox a to během několika následujících týdnů. To znamená, že bude možná nějakou dobu trvat, než se dostane i na vaší konzoli.

NEW Xbox Dashboard UI – Your Guide To Everything New

Jednou z nejvýraznějších změn, které si všimnete na první pohled, je kompletní přepracování uživatelského rozhraní. Dlaždicový design je teď trochu stranou a naopak se dostalo většího prostoru pro tapety. V tomto ohledu tedy americká firma vyslyšela fanoušky, kteří si stěžovali právě na to, že jejich wallpapery jsou kvůli dlaždicím dosti upozaděné. Po najetí na konkrétní kartu se pozadí změní podle hry nebo aplikace. Něco podobného známe už několik let z Playstationu.

Microsoft hráčům dopřál také nové menu nad rozhraním, ve kterém se nachází rychlé odkazy do aplikací, Microsoft Storu, Game Passu či vyhledávání. Za zmínku stojí také personalizované seznamy nebo widget, v němž uvidíte komunitu a přátelé. Společnost navíc přislíbila, že bude na rozhraní dále pracovat, takže to, co vidíme dnes, se může během několika měsíců ještě změnit/vylepšit.

