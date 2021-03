Microsoft Surface Duo díky nové aktualizaci připomíná kapesní Xbox

Nová aktualizace aplikace Xbox Game Pass beta přináší na Microsoft Surface Duo podporu dvou displejů. Na dolním se nachází ovládací prvky, na horním pak samotná hra. Je to skoro jako byste proměnili svůj telefon v Nintendo DS a vypadá to opravdu dobře.

Surface Duo a Xbox Game Pass

Na tuto aktualizaci poprvé upozornil web The Verge, který nám názorně předvedl, jak nový režim funguje. Prozatím je k dispozici asi 20 her s podporou tohoto režimu a to včetně třeba Minecraft Dungeons nebo Dead Cells. Ovládání se přizpůsobuje tomu, co aktuálně hrajete, takže každá hra vypadá trochu jinak. Mobilní hraní je kvůli ovládacím prvkům na displeji trochu složité a redaktor Tom Warren tvrdí, že hraní na Surface Duo je skvělým zážitkem.

Xbox Cloud Gaming on A Surface Duo, HUGE Update

Kdyby prý telefon držel v ruce poprvé, skoro by si myslel že jde o novou kapesní konzoli z dílny Xboxu. Stabilní verze bychom se měli dočkat velice brzy.

