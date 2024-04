Ve srovnání s jinými operačními systémy je Windows 11 plný programů, které spousta z nás možná nikdy nevyužije. Uživatelé na problém zbytečných aplikací nadávají dlouhodobě, a to zejména z toho důvodu, že je neskutečný oříšek je z počítače dostat pryč. Existuje nicméně jeden šikovný nástroj, který to udělá za vás. Jmenuje se Tiny11 Builder a teď je navíc ještě lepší než kdy dřív.

O aktualizaci nástroje Tiny11 Builder informoval na sociální síti X sám jeho vývojář NTDEV. V příspěvku hovoří o kompletním přepracování a zdůrazňuje hlavně fakt, že je software nyní schopen odstranit přebytečné programy z kterékoliv verze Windows 11 – už tedy není omezen na specifický build.

You can now use it on ANY Windows 11 release (not just a specific build), as well as ANY language or architecture. This is made possible thanks to the much-improved scripting capabilities of PowerShell, compared to the older Batch release.

— NTDEV (@NTDEV_) April 21, 2024