WhatsApp je jeden z nejpopulárnějších komunikátorů a společnost Meta se o něj stará poměrně příkladně. Abyste ho ale využili naplno, je třeba vědět, co umí. Pojďme se podívat, co nového se naučil v roce 2024. Protože jsme samozřejmě o všech důležitých novinkách informovali, uděláme to formou souhrnu článků. Dostaly se do něj jen novinky, které už jsou skutečně k dispozici.

V Nastavení, Úložiště a data najdete položku Kvalita nahrávání médií, můžete si zvolit HD kvalitu napořád. Není už tedy nutné myslet na nastavení před každým odesíláním.

Určitě jste to už zažili. V komunikátoru svítí upozornění na nepřečtenou zprávu, ale ne a ne ji najít. Tak tomu je konec. WhatsApp totiž spustil funkci filtrování chatů.

Přímo při sledování videa nebo prohlížení fotek na ně bude možné reagovat pomocí emoji anebo napsáním klasické zprávy. Už tak nebude nutné vracet se pokaždé zpátky do konverzace, abyste mohli odesílateli sdělit své pocity.

Jednou z nejvýraznějších změn je nová spodní navigační lišta pro Android. Nahrazuje dosavadní horní nabídku a rozděluje funkce do čtyř ikon: chaty, aktuality, komunity a hovory. Meta mimo jiné očekává, že toto zjednodušení zpříjemní navigaci a usnadní používání aplikace jednou rukou.

V jedné z nadcházejících aktualizací webového klientu bude uživatelům dovoleno připisovat ke kontaktům poznámky. Zatímco běžní smrtelníci, jež WhatsApp používají k dopisování si s přáteli a rodinou, funkci zřejmě příliš nevyužijí, určitě přijde vhod nejednomu podniku, který platformu od Mety používá jako prostředek ke komunikaci se spotřebiteli.

Uživatelé dále nyní mohou sdílet nejen svou obrazovku, ale nově i zvuk, a to až pro 32 účastníků.

K dispozici je nové rozhraní pro kreslení a vkládní textu do fotografie. Ve srovnání s předchozím editorem nabízí o něco více možností a současně přináší větší pohodlí.

WhatsApp začal zálohovat do soukromého disku Google, záloha se nově počítá do obsazených dat. Je třeba hlídat, abyste nevyčerpali všechno místo.

Už nějakou dobu můžeme posílat fotografie a videa tak, aby se zobrazily pouze jednou a nebylo možné je screenshotovat/přeposlat dále, nyní aplikace blokuje také pořizování snímků obrazovky u profilových fotografií.

Nemusí to nutně být hned podvodníci, den dokáže slušně otrávit někdo, kdo vás zahlcuje množstvím nevyžádaných zpráv. Podobné zprávy můžete samozřejmě zablokovat přímo v samotné aplikaci, vývojáři se ale rozhodli to udělat ještě jednodušší. V těchto dnech už někteří uživatelé mají možnost obtěžující zprávy zablokovat přímo na zamykací obrazovce.

