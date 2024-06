WhatsApp mění pravidla pro zálohy. Pozor, abyste o ně nepřišli!

V konverzacích v aplikaci WhatsApp se časem nastřádá docela velké množství dat. Nejde jen o zprávy, ty zase tolik nezabírají. Ale různé obrázky a videa, to je jiná. Záloha může běžně nabýt velikosti i několika gigabajtů. Doteď se záloha ukládala do účtu Google do speciálního prostoru. Nově se ale záloha bude ukládat přímo na váš vlastní disk Google.

Proč to může být problém? Google dává k běžnému účtu zdarma kapacitu 15 GB a spoustě lidí to stačí, i když třeba jen tak tak. O tento prostor se dělí Gmail, Google Fotky a vaše dokumenty. A najednou tak přibude třeba několik GB dat z WhatsAppu. Snadno se tak může stát, že vám volné místo dojde. Zvláště ve spojení s novým nastavením, které umožňuje zapnout posílání obrázků natrvalo v HD kvalitě.

Here starts the WhatsApp bs on my parents‘ google account. Neither my mom nor my dad can backup now as they use the same google account.

These shitty greedy money hungry multinational corporations should cease to exist.

I’m making them another google account just for WhatsApp,… pic.twitter.com/h9L9lKnlUr

— Uncle Yoyo 🍉 (@MicrosoftvApple) June 14, 2024