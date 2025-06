Tohle bude pořádná divočina! Vzhled Nothing Phone (3) odhalen

Společnost Nothing nás postupně připravuje na uvedení svého nového TOP modelu v podobě smartphonu Nothing Phone (3). Skrze střípky oficiálních informací jsme se tak dobrali například k tomu, že novinka využije čipset od Qualcommu. Výrobce se také pochlubil, že telefon dorazí s malým černobílým displejem na zádech, který nahradí ikonické svítící pruhy Glyph. Pak je zde ale i celá řada neoficiálních informací, včetně obrázků odhalujících design novinky.

Design Nothing Phone (3) nebude pro každého

V jednu chvíli se sice zdálo, že vzhled připravované novinky již známe, nicméně později se ukázalo, že šlo pouze o koncept designu (patrně) Nothing Phone (3a) Pro, který byl s Phone (3) zaměněn. Nicméně nyní se objevují rendery od velmi důvěryhodného zdroje, navíc podpořené všemi dosavadními úniky i oficiálními střípky informací. V první řadě zde můžeme vidět patrně největší novinku připravovaného smartphonu v podobě malého kruhového displeje s velkými pixely, který by se měl jmenovat Glyph Matrix.

Samotný displej je jistě zajímavý, nejde však o jedinou zajímavost na zádech smartphonu. Na první pohled do očí praští rozložení fotoaparátů, kdy objektiv periskopického fotoaparátu není zarovnaný s objektivem, který se nalézá kousek pod ním. Navíc je periskop velmi blízko bočního rámu telefonu. Celkové rozložení fotoaparátů spolu s displejem je pak přinejmenším zvláštní a právě displej není do designu zad zapracován zrovna „nenásilnou formou“ – byť se na tomto místě můžeme ptát, zda o něco podobného zrovna Nothing vůbec stojí.

Znovu s akčním tlačítkem?

Z bočního pohledu pak jde vyčíst, že telefon bude poměrně tenký avšak tubusy ukrývající spodní objektivy budou výrazně vystouplé. Přitom tubus pro objektiv periskopického fotoaparátu vystupuje nad povrch zad jen decentně. Pod krycím sklem na zádech telefonu bude pro značku typická textura a rám telefonu má být dle očekávání kovový. V něm se pak vedle napájecího tlačítka a kolébky hlasitosti bude nalézat také programovatelné tlačítko známé z modelů Nothing Phone (3a) a (3a) Pro. Dle uniklých renderů to přitom vypadá, že bude ještě blíže napájecímu tlačítku než v případě méně vybavených modelů.

Na závěr si tak zbývá jen připomenout, že nový Nothing Phone (3) by měl dorazit se Snapdragonem 8s Gen4 pod kapotou, 6,7″ OLED displejem s 1,5k rozlišením a proměnlivou snímkovou frekvencí a trojicí 50MPx fotoaparátů. Baterie by údajně měla mít kapacitu 5 150 mAh a chybět nemá ani bezdrátové nabíjení. Telefon by se pak dle všeho mohl dočkat 5 velkých aktualizací a 7 let bezpečnostních záplat přičemž představen má být již zakrátko – konkrétně 1. července tohoto roku.

Líbí se vám vzhled Nothing Phone (3)?

Zdroj: AH