Velký únik! Je tohle Nothing Phone (3)? Podívejte se, jak má vypadat

Společnost Nothing se připravuje na uvedení svého nového vlajkového smartphonu, Nothing Phone (3), které je naplánováno na červenec. Po několika lákavých náznacích se nyní díky úniku od leakera Maxe Jambora konečně dostáváme k prvnímu jasnému pohledu na zadní stranu tohoto očekávaného zařízení. A nutno říci, že pokud je únik skutečný, design prošel poměrně výraznou proměnou.

Tou nejzásadnější změnou, kterou už mimochodem společnost Nothing dříve potvrdila, je absence charakteristického Glyph LED rozhraní. Místo něj se údajně dočkáme bodového dot-matrix displeje, byť ten na uniklém renderu zatím není vidět.

To samo o sobě vrhá na tento únik určitou míru skepse; nejen, že chybí dot-matrixový displej, ale zadní strana telefonu na 100 % neodpovídá přiblíženým obrázkům, které společnost Nothing přidávala na sociální síť X.

Zmíněné nesrovnalosti jsem si dovolila označit na své amatérské investigativní práci, která může podnítit otázku, do jaké míry render odpovídá tomu, co Nothing oficiálně představí jako nový model.

Bude každopádně zajímavé sledovat, jakým způsobem bude toto nové rozhraní fungovat a zda dokáže nabídnout podobnou úroveň interaktivity jako Glyph systém. Osobně jsem zvědavá, zda si tato změna najde své fanoušky, nebo zda bude pro mnohé zklamáním.

Bližší pohled na Nothing Phone (3) a očekávané specifikace

Další, poměrně výraznou změnou je uspořádání fotoaparátů na zadní straně telefonu; tři senzory jsou nově uspořádány na přepracovaném designu zadního panelu. Celkově si pak Nothing Phone (3) zachovává transparentní estetiku s odhalenými šroubky, což je pro značku typické.

Nicméně, celkové vnímání se od sci-fi nádechu bývalých modelů přesouvá spíše k industriálnímu stylu. Kromě toho si můžete všimnout i černě akcentovaných tlačítek u bílé varianty telefonu.

Mnoho informací o Nothing Phone (3) je každopádně stále zahaleno tajemstvím. Pokud se však potvrdí dosavadní úniky specifik, můžeme se těšit na vlajkovou loď poháněnou procesorem Snapdragon 8 Elite. Dále se spekuluje o 6,77palcovém LTPO AMOLED displeji a sestavě fotoaparátů s hlavním 50Mpx snímačem.

Nothing Phone (3) by mohl být také prvním telefonem Nothing, který přijde s předinstalovaným systémem Android 16. Premiéra se uskuteční 1. července, společně s prvními sluchátky přes hlavu od společnosti Nothing.

Co si o změnách na Nothing Phone (3) myslíte vy?

Zdroj: GizmoChina, X