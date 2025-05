Stane se Nothing Phone (3) letním hitem? První opravdová vlajková loď značky se blíží, známe cenu

Zakladatel značky Nothing, Carl Pei, v posledních dnech rozvířil vody – a to nejen na sociálních sítích. Potvrdil, že Nothing Phone (3) bude vůbec prvním skutečným vlajkovým telefonem značky, a že se máme připravit na výrazný skok oproti předchozím generacím. Z dosavadních úniků i oficiálních střípků vyplývá, že Nothing Phone (3) ponese kódové označení Metroid a produktové číslo A024, které se už objevilo v databázi BIS (indický regulační úřad) a rovněž v databázi GSM. To naznačuje blížící se uvedení na globální i indický trh.

Telefon by měl běžet na novém Snapdragonu – pravděpodobně jedné z high-end variant od Qualcommu. Například předchůdce nové vlajkovky, a tedy Nothing Phone (2), měl Snapdragon 8+ Gen 1, takže se dá očekávat výkonnější nástupce v podobě například Snapdragonu 8 Elite nebo 8s Gen 4. Zmíněná byla rovněž alternativa v podobě MediaTek Dimensity 9400e, ale není tolik pravděpodobná.

Změnou má projít i fotoaparát. Dočkáme se údajně trojice snímačů, kde hlavní bude výrazně větší než doposud a také by mu neměl chybět periskopický teleobjektiv, kterým disponuje například i model (3a) Pro.

Nothing podle všeho také zvýší kapacitu baterie, takže by měla překonat hranici 5 000 mAh, což znamená, že by Phone (3) mohl nabídnout lepší výdrž než předchůdci i konkurence ve stejné cenové kategorii.

Datum uvedení Nothing Phone (3) a rozporuplná cena

Carl Pei potvrdil uvedení v létě, a údajně by se přesnější datum mělo pohybovat v rámci července. Pravděpodobně při vydání poběží s verzí systému Nothing OS 3.2 na bázi Androidu 15.

Generální ředitel společnosti rovněž naznačil, že se globální cena bude pohybovat kolem 800 liber, což je v přepočtu zhruba 23 700 Kč.

Těšíte se, až se o nové vlajkovce Nothing Phone (3) dozvíme více?

Zdroj: SmartPrix