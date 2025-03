Nothing Phone (3a) a (3a) Pro: Týden s telefony, které se nebojí být jiné

Reklama

Značka Nothing nám v posledním týdnu poskytla možnost vyzkoušet si jejich novou dvojici telefonů ještě předtím, než se oficiálně představily na veletrhu MWC. Řeč je samozřejmě o modelech Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Pro, které jsem už stačil poměrně důkladně prozkoumat.

Zatímco konkurence se snaží často nevybočovat z řady, Nothing jde vlastní cestou. Telefony sice prošly výraznými designovými změnami, ale stále si zachovávají ten charakteristický průhledný vzhled, který značku proslavil. Základní model nově vsadil na horizontální sestavu tří objektivů, což působí konzervativněji, zato Pro verze zaujme na první pohled výrazným kruhovým modulem.

Evoluce designu i materiálů

Pamatuji si, jak mě před lety zaujal první model Phone (1) se svým průhledným designem a LED notifikacemi. Dnes mám v ruce již třetí generaci, která si zachovává charakteristický rukopis značky, ale zároveň prošla pořádnou designovou evolucí. Základní Phone (3a) si zachovává svou horizontální sestavu tří objektivů, což působí konvenčně, proti němu jde již zmíněná Pro verze, která si však stále zachovává osobitý půvab díky průhlednému zadnímu krytu.

Pro verze je pak vizuálně mnohem odvážnější a zaujme na první pohled masivním kruhovým modulem, ve kterém dominuje periskopický teleobjektiv. Při prvním otevření krabičky jsem byl upřímně mírně skeptický – na produktových fotkách mi tento design příliš nelahodil. Když jsem ale telefon poprvé vzal do ruky, okamžitě se můj názor změnil. Naživo působí mnohem harmoničtěji a troufám si říct, že po týdnu používání už mi připadá jako naprosto přirozená součást telefonu.

Co mě ale nejvíce potěšilo, je konečně upgrade materiálů. Zatímco předchozí generace sázely na polykarbonátová záda, nově oba modely dostaly skleněnou zadní stranu, která výrazně zlepšuje celkový dojem z telefonu. Po týdnu nošení bez pouzdra navíc musím ocenit, že se sklo nepokrývá otisky tak rychle, jak jsem původně očekával. Telefon je zkrátka příjemné držet v ruce, což je aspekt, který u střední třídy často pokulhává.

Během používání jsem také ocenil certifikaci IP64, která poskytuje základní ochranu proti prachu a stříkající vodě. Jasně, není to vodotěsnost na úrovni vlajkových modelů, ale pro běžné nehody je ochrana naprosto dostačující.

V ruce oba modely působí téměř identicky – mají stejné rozměry (163,52 × 77,50 × 8,35/8,39 mm) a liší se jen minimálně hmotností, kde základní varianta váží 201 g a Pro verze o pouhých 10 g více.

Ikonické Glyph rozhraní, tedy systém LED notifikací pod průhledným zadním krytem, se dočkalo značného vylepšení a nyní nabízí 26 individuálně programovatelných zón. To otevírá prostor pro mnohem kreativnější využití – ať už jde o vizualizaci časovače, indikaci hlasitosti nebo třeba odpočet při focení se samospouští.

Nothing také přidal nové zvukové efekty a rozšířené možnosti přizpůsobení, takže si svůj telefon můžete upravit mnohem osobněji než dříve.

Displej nabízí špičkový jas i plynulost

Oba modely sdílejí 6,77″ AMOLED panel s adaptivní obnovovací frekvencí 120 Hz a na svou třídu vysokým jasem. V manuálním režimu dosahuje až 800 nitů, v automatickém pak až 1300 nitů. Při přehrávání HDR obsahu se pak dokáže dostat až na působivých 3000 nitů. Panel má rozlišení Full HD+ (1080 × 2392 px).

Potěší také podpora formátu Ultra HDR, který využívá plný dynamický rozsah displeje a výrazně zlepšuje zážitek nejen při sledování videí, ale i při prohlížení fotografií nebo sdílení obsahu přes podporované aplikace jako například WhatsApp.

Fotoaparáty jako hlavní rozdíl

Fotografická výbava je hlavním rozlišovacím prvkem mezi oběma modely. Zatímco základní Phone (3a) nabízí poměrně standardní sestavu 50Mpx hlavního fotoaparátu, 8Mpx širokoúhlého objektivu a 50Mpx teleobjektivu s 2× optickým přiblížením, Pro verze přidává periskopický teleobjektiv, který je v této cenové kategorii naprostou raritou.

Nothing Phone (3a) fotovýbava:

50Mpx hlavní snímač (f/1.88, OIS+EIS)

8Mpx širokoúhlý objektiv (f/2.2, 120° FOV)

50Mpx teleobjektiv s 2× optickým přiblížením (f/2.0)

32Mpx přední kamera

Nothing Phone (3a) Pro nabízí ještě lepší výbavu:

50Mpx hlavní snímač s větším 1/1.56″ senzorem (f/1.88, OIS+EIS)

8Mpx širokoúhlý objektiv (f/2.2, 120° FOV)

50Mpx periskopický teleobjektiv (f/2.55, 3× optický zoom, až 60× hybridní přiblížení)

50Mpx přední kamera

Za týden používání jsem měl možnost s oběma telefony nafotit desítky snímků v různých podmínkách. Překvapila mě zejména konzistence základního fotoaparátu napříč různými světelnými podmínkami. I při focení v podvečer jsem získal použitelné snímky bez přehnaného šumu.

Periskopický teleobjektiv u Pro verze využívající senzor Sony LYTIA 600 je ale naprostým trhákem. Fotil jsem s ním detaily architektury, ulic i portréty a musím uznat, že kvalita záběrů je na tuto cenovou kategorii mimořádná. Překvapila mě hlavně rychlost ostření a stabilita výsledků i za horších světelných podmínek.

Nothing také zapracoval na portrétním režimu, který nyní nabízí různé ohniskové vzdálenosti (24mm, 50mm, 70mm a 100mm) a výrazně vylepšené rozmazání pozadí.

Essential Space a nové AI funkce

Velkým lákadlem nových telefonů Nothing je hardwarové tlačítko Essential Key na pravém boku. To funguje jako rychlý přístup k novému AI hubu Essential Space. Během týdenního testování jsem si zvykl používat ho hlavně pro rychlé zachycení myšlenek.

Dlouhé podržení spustí hlasový záznam, což se mi osvědčilo zejména při řízení, kdy potřebuji rychle zaznamenat nápad. Dvojklik vás pak přenese přímo do aplikace.

Samotný Essential Space funguje jako centrální úložiště nápadů, poznámek a inspirací. Umělá inteligence kategorizuje váš obsah, takže se v něm snadno orientujete. Po týdnu používání mám smíšené pocity – funkce je zajímavá, ale zatím trochu nedotažená. Občas se stane, že AI špatně pochopí kontext a zařadí poznámku do nesprávné kategorie, tu a tam ji dlouho trvá analýza záznamu. Koncept je to ale určitě skvělý, nyní je potřeba neusnout na vavřínech a pořádně ho vyladit.

Co se týče samotného tlačítka Essential Key, mám k němu jednu výhradu. Lesklá povrchová úprava není úplně šťastným řešením – rychle se pokrývá otisky prstů a působí méně prémiově než zbytek telefonu. Po pár dnech používání jsem také zaznamenal, že se tlačítko mírně viklá, což trochu kazí jinak solidní zpracování telefonu.

Výkon na úrovni vyšší střední třídy

Srdcem obou telefonů je čipset Snapdragon 7s Gen 3 vyráběný 3nm procesem. Ten nabízí 8jádrovou konfiguraci s hlavním jádrem Cortex-X4 taktovaným na 3,39 GHz. Podle prvních testů přináší až 33% nárůst výkonu CPU oproti předchůdci a také o 11 % lepší grafický výkon. V praxi se to projevuje velmi plynulým chodem systému, rychlým spouštěním aplikací a dobrou výdrží baterie.

Obrovským, a přitom nedostatečně vyzdvihovaným trumfem nových telefonů Nothing, je použití úložiště typu UFS 4.0. Zatímco konkurence v této cenové kategorii standardně nabízí UFS 3.1, a v některých případech dokonce zastaralé a pomalé UFS 2.2, Nothing nasadil technologii, kterou byste běžně našli pouze ve vlajkových telefonech za dvojnásobnou cenu.

V praxi to znamená výrazně rychlejší načítání aplikací, plynulejší multitasking a především bleskové ukládání a načítání fotografií či videí. Tato prémiová komponenta zásadně přispívá k celkovému dojmu z používání telefonu a je to jeden z nejlepších příkladů, jak Nothing neškrtá na správných místech.

Baterie a nabíjení

Co se týče výdrže, Nothing slibuje optimalizaci, která snižuje spotřebu energie při běžných úkolech o 8 %. To by mělo v praxi znamenat až o 30 minut delší výdrž na jedno nabití. Z mého týdenního testování mohu potvrdit, že baterie drží opravdu dobře – při běžném používání jsem se bez problémů dostal na dva dny provozu, při náročnějším dni to byla „jen“ jedna plná pracovní doba s dostatečnou rezervou.

Nabíjení pomocí 50W adaptéru bylo také příjemně rychlé. Z téměř vybitého stavu jsem se na 50 % dostal za přibližně 20 minut, plné nabití pak trvalo něco pod hodinu. Mrzí mě jen absence bezdrátového nabíjení, které měl původní Phone (1), ale chápu, že někde se šetřit muselo.

Ceny a dostupnost

Nothing Phone (3a) můžete pořídit v černé a bílé barvě za 9 199 Kč v základní konfiguraci 8/128 GB. Model s 12/256 GB pamětí pak vyjde na 10 399 Kč.

Pro náročnější uživatele je tu Nothing Phone (3a) Pro v černé a šedé barvě, který přichází v jediné konfiguraci 12/256 GB za 11 999 Kč.

Předobjednávky základního modelu začínají už 5. března, přičemž do prodeje se dostane 11. března. Zájemci o verzi Pro si musí počkat – předobjednávky startují 11. března s dodáním od 25. března. Pro rychlé zákazníky Nothing připravil zajímavé bonusy – k základnímu modelu dostanete zdarma hodinky CMF Watch Pro v šedém provedení, zatímco k Pro verzi přibalí sluchátka Ear (a) v černé barvě.

Co říkáte na nové telefony Nothing?

Zdroj: vlastní, tisková zpráva