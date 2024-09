Před pár minutami spatřila světlo světa novinka z dílny inovativního výrobce Nothing – otevřená sluchátka Nothing Ear (Open). Měl jsem tu čest s nimi strávit poslední týden a musím říct, že mě velmi překvapila. A to v dobrém slova smyslu.

Co jsou otevřená sluchátka?

Nejdřív si ale řekněme, co to vlastně otevřená sluchátka jsou. Jde o poměrně nový trend v audio světě, který se do širšího povědomí dostal díky modelům jako Bose Ultra Open Earbuds nebo Huawei FreeClip. Tyto kousky dělají v podstatě přesný opak toho, co byste od sluchátek čekali – neucpávají vám uši. Takže žádné ANC, žádná izolace od okolí. Naopak, i když si pustíte hudbu na plné pecky, stále velmi dobře slyšíte, co se kolem vás děje.

Sluchátka se zavěšují za uši a váš zvukovod zůstává zcela volný. Takže je můžete nosit opravdu velmi dlouho, aniž byste cítili jakýkoliv diskomfort. Klíčovým prvkem je zde tzv. tříbodový balanční systém. Nothing vyvinul tento systém po 42 iteracích a testování na 160 lidech z Asie, Evropy a USA. Výsledkem je univerzální fit, který by měl sedět většině uživatelů. Ear hooks, neboli háčky za uši, jsou vyrobeny z příjemného silikonu a osobně musím říct, že po několika dnech nošení jsem na sluchátka prakticky zapomněl – tak pohodlná jsou. Dokonce i při běhu nebo zůstávají pevně na svém místě.

Nothing Ear (Open) si zachovávají charakteristický průhledný design značky, ale přinášejí zcela novou formu. S rozměry 41,4 x 51,5 x 14,0 mm a váhou pouhých 8,1 gramu na sluchátko jde ale stále o relativně snesitelné řešení. Pouzdro je se svými rozměry 125,9 x 44,0 x 19,0 mm a váhou 62,4 g ale oproti tradičním sluchátkům relativně velké a možná vám tu a tam bude v kapse překážet.

Zvuk

Teď k tomu nejdůležitějšímu – jak vlastně hrají? Překvapivě dobře. Nothing vsadil na 14,2mm dynamický měnič s titanovou membránou, což se ukázalo jako trefa do černého. Zvuk je čistý, detailní a překvapivě prostorový.

Jasně, pokud čekáte dunivé basy jako z uzavřených sluchátek, budete zklamaní. Ale ruku na srdce, od otevřených sluchátek to ani čekat nemůžete. I tak je basová složka dostatečně výrazná na to, aby vás nenutila sahat po ekvalizéru každých pět minut. Starají se o ni algoritmy Bass Enhance, které v reálném čase optimalizují nižší frekvence.

Každé sluchátko disponuje dvěma mikrofony a technologií Clear Voice 3.0, jenž by měla zajišťovat čistý zvuk. I zde odvedla firma solidní práci. Venku při sportování mě druhá strana slyšela bez jakýchkoliv problémů a dokonce byl potlačen částečně i silnější vítr.

Co mě opravdu dostalo, je technologie Sound Seal System. Nothing tvrdí, že díky ní minimalizuje únik zvuku do okolí. A víte co? Oni nekecají. Až do zhruba 80 % hlasitosti opravdu nikoho kolem sebe nebudete otravovat svým playlistem. Při poslechu se to zdá skoro až neuvěřitelné, protože máte pocit, že člověk vedle vás musí zřetelně slyšet úplně všechno, ale neslyší doopravdy prakticky nic. Tím se dostáváme ke scénáři, který jsem si u Nothing Ear (Open) naprosto zamiloval.

Osobní zkušenost

Přestože Nothing Ear (Open) jsou primárně určeny pro každodenní nošení a sportovní aktivity, našel jsem pro ně naprosto neočekávané využití – večerní hraní her a sledování filmů. Spároval jsem je s televizí a a byl jsem v sedmém nebi. Mohl jsem si užívat plnohodnotný zvukový zážitek, aniž bych rušil zbytek domácnosti nebo se cítil odříznutý od okolí.

Zvukový projev her byl překvapivě bohatý a prostorový. Ať už šlo o kroky nepřátel ve Valorantu nebo orchestrální hudbu v Kingdom Come, vše znělo čistě a detailně.

Co mě ale opravdu dostalo, byl pocit jakéhosi vědění o prostoru kolem mě. Zatímco jsem se nořil do virtuálních světů, stále jsem vnímal, co se děje kolem mě. Slyšel jsem, když někdo procházel chodbou nebo když lednice začala vydávat divné zvuky. Tento aspekt mi dodával zvláštní pocit klidu – věděl jsem, že nezmeškám nic důležitého, co by se mohlo dít v reálném světě.

Je to jako mít miniaturní soundbar přímo v uších. Slyšíte každý detail hry nebo filmu, ale zároveň vnímáte, co se děje kolem vás. Žádné paranoidní kontrolování, jestli vám někdo nezaklepe na rameno, žádné strachy, že vám mezitím, co se noříte do virtuálních světů, shoří půlka domu.

Další věc, kterou jsem ocenil, byla absence mé zvukové klaustrofobie. Co tím myslím? S tradičními uzavřenými sluchátky se mi občas stává, že po delší době poslechu cítím potřebu je sundat a nadechnout se. S Ear (Open) tento problém zcela odpadl. Mohl jsem je mít na uších hodiny, aniž bych cítil jakýkoliv diskomfort nebo potřebu dát si pauzu.

Musím říct, že toto nečekané využití Nothing Ear (Open) významně pozvedlo můj večerní relaxační čas. Možnost užívat si plnohodnotný zvukový zážitek z her a filmů, aniž bych rušil ostatní nebo se cítil odříznutý od reality, je něco, co jsem dlouho hledal. A paradoxně jsem to našel ve sluchátkách, která byla (asi) primárně navržena pro zcela jiné účely.

Aplikace Nothing X

Aplikace Nothing X je klíčovým doplňkem sluchátek Nothing Ear (Open). Nabízí intuitivní rozhraní s řadou užitečných funkcí. Hlavní předností je pokročilý ekvalizér, který umožňuje detailní úpravu zvukového profilu včetně nastavení frekvencí. Můžete vytvářet, ukládat a dokonce sdílet své EQ profily pomocí QR kódů s ostatními.

Kromě ekvalizéru aplikace nabízí možnost přizpůsobení ovládacích gest a nastavení režimu nízké latence pro hraní her. Zajišťuje rovněž aktualizace firmwaru, která už mi mimochodem jednou přišla.

Konektivita a kodeky

Ear (Open) podporují Bluetooth 5.3 a nabízí kodeky AAC a SBC. Absence pokročilejších kodeků jako aptX nebo LDAC může být pro zklamáním, ale pro audiofilský zážitek si stejně znalec nasadí na uši něco úplně jiného. Samozřejmostí je také režim nízké latence, což oceníte zejména při již zmíněném hraní nebo funkce Dual Connection umožňující současné připojení ke dvěma zařízením.

Transparentnost, která potěší

Tohle si neodpustím a prostě to musím zmínit. Nothing má totiž zcela unikátní přístup prezentace svých produktů v tzv. reviews guide. To je dokument, který společnosti připravují pro novináře a recenzenty při uvádění nového produktu na trh. Jedná se tedy o balíček informací, který obsahuje vše od technických specifikací až po klíčové funkce. V době, kdy velká část výrobců pečlivě filtruje informace a snaží se ukázat jen ty nejlepší stránky svých výrobků, Nothing jde zcela opačným směrem.

Nothing ukazuje velkou míru sebevědomí, ale zároveň respektuje čas všech technologických novinářů a tvůrců

Společnost nám poskytla přehlednou srovnávací tabulku, která staví Ear (Open) vedle hlavních konkurentů v segmentu otevřených sluchátek. A co je pozoruhodné – Nothing se nebojí ukázat nejen své přednosti, ale i oblasti, kde konkurence může mít navrch.

Funkce Nothing Ear (Open) Bose Ultra Open Xiaomi OpenWear Stereo Beats Powerbeats Pro Huawei FreeClip Cena (EUR) 149 300 120 300 179 Design Ear hook Ear cuff Ear hook Ear hook Ear cuff Hmotnost sluchátka 8 g 6.4 g 9.6 g 11 g 5.6 g Výdrž baterie (sluchátka) 8 hodin 7.5 hodin 7.5 hodin 9 hodin 8 hodin Výdrž s pouzdrem 30 hodin 27 hodin 38.5 hodin 24 hodin 36 hodin Velikost měniče 14.2 mm 12 mm 17 x 12 mm 12 mm 10.8 mm Kodeky AAC, SBC SBC, AAC, aptX Adaptive AAC, SBC, LDAC AAC SBC, AAC, L2HC Voděodolnost IP54 (sluchátka i pouzdro) IPX4 (jen sluchátka) IP54 (jen sluchátka) IPX4 (jen sluchátka) IP54 (jen sluchátka) Redukce úniku zvuku Sound Seal System Open Audio technologie 10 mm driver pro redukci úniku zvuku NA Systém reverzních zvukových vln

Například otevřeně přiznávají, že Ear (Open) podporují pouze kodeky AAC a SBC, zatímco třeba Bose Ultra Open nabízí i pokročilejší aptX Adaptive. Na druhou stranu ale ukazují, že v oblasti výdrže baterie nebo velikosti měniče mají navrch.

Tento přístup je pro mě osvěžující a také nesmírně užitečný. Místo zdlouhavého hledání a ověřování jednotlivých specifikací máme vše přehledně na jednom místě. Nothing ukazuje velkou míru sebevědomí, ale zároveň respektuje čas všech technologických novinářů a tvůrců. Děkujeme!

Baterie a funkce

S výdrží 8 hodin na jedno nabití (a celkem 30 hodin s pouzdrem) patří Ear (Open) k nadprůměru ve své kategorii. Potěší i rychlé nabíjení – 10 minut v pouzdře vám dá 2 hodiny poslechu.

Nothing nezapomněl ani na moderní vychytávky. Sluchátka nabízejí třeba integraci s ChatGPT, stejně jako již existující Ear (2024) a Ear (a). I když upřímně, tuhle funkci jsem neměl chuť využít a ani jsem vlastně nemohl, jelikož je exkluzivní pro telefony Nothing. Asistenti umělé inteligence se na nás ale stejně valí ze všech stran, takže si od nich alespoň při poslechu rád odpočinu.

Závěr

Nothing Ear (Open) nejsou sluchátka pro každého. Pokud hledáte dokonalou izolaci od okolí nebo basovou smršť, sáhněte raději po klasických uzavřených modelech. Ale pokud chcete zůstat ve spojení s okolím, ať už kvůli bezpečnosti při sportu venku nebo prostě proto, že nesnášíte pocit ucpaných uší, tohle je volba pro vás.

Za cenu 3 999 Kč dostanete sluchátka, která nabízí skvělý zvuk, pohodlné nošení a unikátní zážitek z poslechu. Ano, jsou dražší než některá konkurenční řešení, ale kvalita zvuku a zpracování tento cenový rozdíl podle mě ospravedlňují.

Nothing Ear (Open) jsou důkazem, že i na zdánlivě saturovaném trhu sluchátek je stále prostor pro inovace. A že někdy méně (izolace) může znamenat více (pohodlí a všestrannost). Jestli hledáte sluchátka, která nejsou tak úplně sluchátka, tohle by mohla být vaše trefa do černého.

Klady Vynikající pohodlí a stabilita

Kvalitní zvuk s minimálním únikem

Dlouhá výdrž baterie

Voděodolné pouzdro

Nádherná a přehledná aplikace

Skvělá izolace zvuku od okolí Zápory Absence pokročilejších kodeků

ChatGPT jen pro telefony Nothing





Hodnocení redakce: 95 / 100 %

Za poskytnutí hodinek děkujeme českému zastoupení společnosti Nothing.