Recenze Huawei FreeBuds 5i: Vylepšený zvuk, ovládání i výdrž

Bylo by už asi divné, kdyby společnost Huawei každé pololetí nevyslala na trh minimálně jedna nová bezdrátová sluchátka. Do rychle bobtnající nabídky čínská firma před několika týdny přidala model FreeBuds 5i. S tak rychlou kadencí představování nových sluchátek by se mohlo zdát, že novinky nemají šanci přicházet s ničím extra novým. Nicméně firmě Huawei, která se kvůli nesnázím na poli telefonů snaží s nositelnou elektronikou o to víc, se to celkem daří. Nové špunty jsou toho důkazem.

Recenze sluchátek Huawei FreeBuds 5i

Obsah balení a design sluchátek

Po otevření krabičky na nové majitele FreeBuds 5i nečeká žádné překvapení. Najde zde samotné pouzdro uchovávající sluchátka, alternativní špunty ve větší a menší velikosti a nabíjecí kabel USB-A – USB-C. Ten je bohužel dost kratičký a nedivil bych se, kdyby ho každý druhý majitel těchto sluchátek rovnou vyměnil.

Pouzdro sluchátek má stejně jako u modelu FreeBuds 4i tvar souměrného oblázku. V mém případě šlo o bílou variantu, která je dost tuctová, ale Huawei prodává také modré a černé provedení FreeBuds 5i, která mají mnohem zajímavější pouzdro i s texturou na povrchu. Pouzdro je do ruky příjemné, ale velmi lehce se může stát, že vyklouzne při otevírání či vytahování z kapsy. Z tohoto pohledu jsou na tom lépe například FreeBuds Pro.

Huawei FreeBuds 5i UNPACKING

Samotná sluchátka se drží tradice “íčkové” řady a mají tedy silikonové špunty a tyčinku. Její tvar je přesně na pomezí FreeBuds 4i a FreeBuds Pro, což je za mě krok dobrým směrem. Starší tenké a dlouhé tyčinky mi nejsou po chuti, třeba i z důvodu ovládání. Sluchátka mají kromě měničů také mikrofony, senzor nasazení a vnější ovládací plochu. Nesmím zapomenout na krytí IP54, které zaručuje odolnost proti vodě a potu třeba při cvičení.

Základní parametry

10mm měniče, frekvence 20 Hz až 40 kHz

Bluetooth 5.2

AAC, SBC a LDAC Hi-Res Audio Wireless

42dB ANC, transparency mód

tři druhy ovládacích gest

senzor nasazení, ochrana IP54

baterie 55 mAh jedno sluchátko a 410 mAh nabíjecí pouzdro

výdrž až 28 hodin přehrávání hudby i s pouzdrem při vypnutém ANC

Zvuk poskočil na vyšší level

Jak jste si mohli všimnout v přehledu výše, nová FreeBuds 5i se pyšní mimo jiné kodekem LDAC s puncem Hi-Res Audio Wireless. To znamená, že jsou špunty schopné přenášet zvuk se vzorkovací frekvencí až 990 kbps, což loňský model FreeBuds 4i neuměl. Sluchátka díky této novince slibují mnohem kvalitnější poslech, pokud tedy vysokou kvalitou disponují i skladby (či streamovací služby) a také vysílací zařízení. Dalším pozitivní novinkou je zvýšení maximální frekvence na nadstandardních 40 kHz, ačkoli toto vylepšení rozhodně nepozná kde kdo.

K dispozici jsou pochopitelně také další úpravy zvuku či filtry. ANC neboli aktivní potlačení hluku dokáže utlumit okolní ruch až o 42 decibelů, což je velmi vysoká hodnota. A je znát i při praktickém používání. Hluk prohnaný ANC od Huawei zní trochu jinak než třeba u Samsungu, nicméně kvalita je i přes velký rozdíl v ceně srovnatelná. K dispozici jsou přitom tři úrovně potlačení, což je oproti minulé generaci sluchátek také vítaná novinka.

Huawei FreeBuds 5i disponují rovněž transparency módem neboli efektem, který dělá přesný opak ANC a propouští okolní zvuk k uchu. Je spolehlivý a efektivní, ale dělá jen a pouze tohle. Nečekejte například žádné zesílení jako u některých konkurentů. V aplikaci je také možné využít ekvalizér (EQ), který je ale veeelmi osekaný. Vlastně jde jen o přepínač mezi přednastavenými volbami Zvýraznění basů a Zvýraznění výšek bez bližšího vysvětlení nebo možnosti manuálních úprav.

Například hráče nebo konzumenty filmů a seriálů potěší, že se dá zapnout režim s krátkou odezvou neboli latencí. Na sluchátka je spolehnutí také při telefonování, u kterého sice nenabízí tak kvalitní odhlučnění nebo přenos hlasu jako dražší konkurence, ale ve své cenové relaci v pohodě obstojí a možná dokonce patří i ke špičce.

Konečně pořádné ovládání

Část instrukcí umí sluchátka Huawei FreeBuds 5i přijímat na hřbetu, pokročilejší nastavení a předvolby jsou ale doménou mobilní aplikace. I zde je to nástroj AI Life, který je potřeba stáhnout v AppGallery (QR kód v přiloženém obrázku), neboť v Google Play není. K tradičním funkcím patří třeba zobrazování stavu nabití všech tří baterií, možnost vyhledávání ztracených sluchátek, testování dobrého utěsnění nebo vyhledávání případných aktualizací. I další položky jsou ve sluchátkových aplikacích běžné, ale tady si díky několika novinkám zaslouží detailnější pozornost.

AI Life nabízí v kombinaci s FreeBuds 5i například Centrum připojení, které je schopné povolit a řídit spojení sluchátek s více zařízeními současně (třeba mobil a PC jako je v obrázku). Pak se podle aktivity těchto zařízení automaticky přepojují tam a zpět. Skvělé je, že se dá v aplikaci vybrat Preferované zařízení, což může ušetřit zbytečné starosti. Dále je v aplikaci třeba přepínání na LDAC (zde pojmenované jako HD), zmíněný ekvalizér, zapínání detekce nasazení a přepínač pro nízkou latenci.