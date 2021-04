Otestváno: Huawei FreeBuds 4i mile potěšila svými basy i tlumením hluku

Trh se skutečně bezdrátovými sluchátky (takzvanými TWS) roste závratnou rychlostí a se stále kratšími intervaly na něm nacházíme další a další modely. Když se podíváte na nabídku výrobců, kteří se dřív věnovali primárně mobilům, těžko budete hledat nějakého, který TWS nevyrábí a neprodává. K těm, kteří s tím začali už před pár lety, patří kromě Applu například i Samsung či Huawei. Právě poslední jmenovaná firma nedávno poslala i na český trh nový model ze své tradiční série FreeBuds. Pojďme si projít, co všechno novinka jménem Huawei FreeBuds 4i zvládne a umí…

Balení a design

I nová Huawei sluchátka dostane nový majitel či majitelka v klasické papírové krabičce, ve které se kromě hlavního pouzdra nachází také nabíjecí USB-A – USB-C kabel a dva páry alternativních nasazovacích špuntů. U pouzdra designéři znovu vsadili na tvar připomínající obroušený oblázek. Tentokrát je ale naprosto bez jakýchkoli hran či zarovnaných ploch a je přitom oválný. Je určitě příjemné, že pant po otevření klade trochu odpor a jen tak se nezaklapne. U pouzder na TWS to není úplně vždy pravidlem a když se samovolně zavírají, není to moc příjemné.

Tvar samotných sluchátek by se dal asi zařadit do kategorie “další AirPody”, ve které už se nachází velká spousta dalších modelů nejen od Huawei. Rozhodně chválím použití špuntů, které já osobně považuji u intraaurálních sluchátek (ta, co se strkají do ucha) za nutnost. Nejen kvůli utěsnění sluchovodu pro kvalitní poslech, ale i kvůli pronikání zvuků od sluchátek ven a okolních ruchů do prostoru ucha. Pokud ale máte na špunty jiný názor, v pořádku. Je to na vás.

Hlavní technické parametry Huawei FreeBuds 4i

rozsah 20 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.2 (kodeky AAC, SBC)

aktivní potlačení hluku ( ANC ), zesílení okolí ( ambient mód )

), zesílení okolí ( ) bateriová kapacita: sluchátka 55 mAh, pouzdro 215 mAh

hmotnost: sluchátka 5,5 g, pouzdro 36,5 g

výdrž 10 hodin přehrávání hudby bez ANC 7,5 hodiny přehrávání hudby s ANC 6,5 hodiny hovoru bez ANC 5,5 hodiny hovoru s ANC



Kvalita zvuku

Měl jsem možnost přímo porovnat Huawei FreeBuds 4i s posledními Samsung Galaxy Buds Pro a kvalita zvuku mě z pohledu prvních jmenovaných (i při pomyšlení na cenu) příjemně překvapila. Zejména u elektronické hudby jsem rozeznával silnější basy, které bych se nebál přirovnat například k hladinám u dražších a prémiových Sony nebo Sennheiser špuntů. Taková věc je ale samozřejmě vždy o naladění konkrétního modelu a také ústupcích. Sluchátka od Samsungu na druhou stranu mají čistší přednes středních frekvencí. Jestli ale posloucháte “nabasovanou” hudbu, po novince od Huawei se nebojte sáhnout.

Z hlediska komunikace přes sluchátka jsem byl také velmi spokojený. S dopravním ruchem nebo dokonce rachotem blízkého vysavače (vyzkoušeno) si sluchátka díky systému několika mikrofonů poradí a obě strany hovoru se v pohodě dorozumí i v rušivých podmínkách. Další možnosti pak přinášejí…

Pokročilé chytré funkce

Stejně jako spousta dalších konkurentů i předchozích Huawei FreeBuds sluchátek má i model 4i aktivní potlačení hluku (ANC) a možnost zesílení okolních zvuků (ambient mód). U těchto funkcí zase hodně záleží na tom, jak výrobce nastaví software pro jejich řízení. Když opět porovnám FreeBuds 4i a Galaxy Buds Pro (otestována letos v únoru), tak jejich standardní ANC funguje velmi podobně a poradí si se totožnými ruchy skoro stejně. Na straně Samsungu je však výhoda volby mezi několika hladinami, což je malá výhoda a jeden z několika důvodů, které opodstatňují cenový rozdíl mezi těmito sluchátky.

Obdobné je to i u ambientního módu, tedy u zesílení okolních zvuků. Mám dojem, že Huawei sluchátka jsou v tomto ohledu nastavená na trochu vyšší hlasitost. Opět je zde ale jenom jedna, která se nedá změnit (vyjma možnosti zeslabit sluchátka úplně). V porovnání s korejským konkurentem také neovládají “awareness”, tedy možnost zeslabení při rozpoznání řeči. To ale samozřejmě není vada, bavíme se o mnohem levnějších sluchátkách. Celkově řečeno se podle mě Huawei tyto dvě funkce povedly a zase jsou o kousek lepší, i když nemají žádné pokročilé možnosti nastavení.

Ovládání a výdrž Huawei FreeBuds 4i

K negativům ale bohužel musím zařadit pár věci z hlediska ovládání. Už jen shánění nejnovější verze Huawei aplikace AI Life byl (a asi stále je) oříšek. V době testování byla její nejnovější varianta, která sluchátka FreeBuds 4i zná, pouze v obchodě AppGallery. Takže je k ní z telefonů “cizích” značek za použití Obchodu Play trochu komplikovaný přístup a když po ní nechcete pátrat (nebo ani nevíte, že to máte udělat), musíte se spokojit s běžným propojením přes Bluetooth. I tak máte samozřejmě možnost sluchátka běžně používat, ale jen se základním nastavením a bez stoprocentní kontroly. Stačilo by vám to? Tak fajn. Mně asi ne.