Recenze Galaxy Buds Pro: Staré známé špunty s novými vychytávkami

Stejně jako u Galaxy Buds Live, tedy minulého modelu špuntů s revolučním fazolovitým tvarem, jsme se i zde dočkali aktivního potlačení hluku (ANC). Navíc se vrátil i tzv. Ambientní mód, který zesiluje okolní zvuk. Plus několik dalších věcí. Ale popořadě. ANC jsem u modelu Live kritizoval, jelikož mi přišlo hlavně kvůli konstrukci bez špuntů velmi slabé. Teď se špunty (a asi i dalším softwarovým vylepšením) je to úplně o něčem jiném a Samsungu můžu ANC konečně pochválit. Stále to není úplně dokonalé a sluchátka evidentně odřezávají spíše zvuky o nižších frekvencích (hloubky), ale jde o výrazné zlepšení. Od čtenářů byl požadavek porovnat ANC s Apple Air Pods, ale ty jsem bohužel pro tuto chvíli neměl k dispozici. Snad příště.

Ambientní mód se od dob Galaxy Buds Plus dočkal čtvrté úrovně zesílení, která určitě spoustu lidí potěší. Nejenže je teď na výběr z více hladin, ale ta nejvyšší je i o něco hlasitější. K tomuto módu se váže šikovná novinka Detekce hlasu. Tento pomocník pozná, že mluvíte, na základě čehož zeslabí přehrávaný obsah a současně zapne Ambientní mód na předvolené úrovni. Opravdu to funguje, a to překvapivě citlivě i na tišší hlas. Člověk si ale musí nějakou dobu na reakci sluchátek zvykat. Zareagují vždy až za cca 1-2 sekundy, takže jim třeba při oslovení jiné osoby prostě musíte věřit, že správně přepnou.

Musíte jim věřit, že nebudete za blázna

Když se jim to třeba při vyslovení “dobrý den” podaří, jste v pohodě a můžete dál komunikovat. V opačném případě rychle vytahujete špunt z ucha a jste trochu za blázna. Do původního stavu se sluchátka mohou přepnout po pěti, deseti či patnácti sekundách od chvíle, kdy jejich nositel promluvil. Většinou jsou to dostatečné intervaly pro většinu životních situací jako nákup jízdenky nebo objednávku u okýnka, ale umím si představit situace (když už se nebavíme o základním předpokladu, že mít při hovoru sluchátka je asi trochu nezdvořilé), kdy by to nemuselo stačit. Třeba když se prostě na něco zeptáte a odpověď druhého mluvčího má přes 15 sekund. Pak už je na uživateli, aby zvážil manuální přerušení přehrávání.

Mezi další vychytávky patří například schopnost rychle a automaticky přepínat mezi připojenými zařízeními (z tabletu s filmem se sluchátka odskočí připojit k telefonu při příchozím hovoru atd.), novinka Dolby Head Tracking s možností měnit pozice trojrozměrného zvuku na základě otočení hlavy nebo funkce Buds Together umožňující z jednoho přístroje vysílat zvuk do dvou párů sluchátek. Zmíněné položky ale patří k těm, které jsou momentálně striktně omezeny na komunikaci se systémem One UI 3.1, ke kterému v tuto chvíli bohužel nemám přístup. U první a třetí funkce už z dřívějška víme, že fungují. Dolby Head Tracking bych ale ještě rád v budoucnu vyzkoušel.



Baterie a nabíjení Samsung Galaxy Buds Pro

Bezdrátová Samsung sluchátka se s ohledem na množství funkcí a kvalitu zvuku vyznačují velmi příjemnými hodnotami výdrže. Ani v tomto případě tomu není jinak. “Papírově” zvládnou 5 hodin hraní samotná + 13 hodin navíc se započítáním kapacity pouzdra při zapnutém ANC. S vypnutým tlumením ruchu je to 8 + 20 hodin. Při reálném používání jsem zjistil, že je potřeba tyto “běžné” hodnoty ponížit o cca hodinu pro jeden cyklus u samotných sluchátek se zapnutým ANC a o podobný čas i bez něj.

To mám ale na mysli variantu, kdy hrají na maximální hlasitost a často používáte gesta. V případě častých hovorů by bylo vybíjení rychlejší, bez častého ovládání gesty zase pomalejší. Celkově je ale výdrž Buds Pro více než sympatická. Pouzdro přitom podporuje i bezdrátové nabíjení, takže postačí třeba i jen položit ho na záda kompatibilního telefonu.

Varianty, cena a dostupnost

Jak jste si mohli z fotek všimnout, v rámci testování jsem dostal do ruky poměrně extravagantní fialovou variantu. Společně ní jsou v nabídce ještě stříbrná a černá. Samsung svá nová bezdrátová sluchátka prodává ve vlastním e-shopuza doporučenou cenu 5 990 Kč. Mimo toto místo jsou dostupná i u několika dalších prodejců jak online, tak i v kamenných prodejnách. Sehnat je nebude problém.

Závěrečné hodnocení Samsung Galaxy Buds Pro

Nová Buds sluchátka v podstatě splnila má očekávání, která jsem po minulém experimentu jménem Buds Live k tradičnějším “špuntům” měl. Aktivní potlačení hluku je na vyšší úrovni, vrátil se ambientní mód a mile překvapila také citlivá Detekce hlasu. Zvukově není co vytknout a to ani po stránce mikrofonů. Větší nadšence do kvalitního poslechu na druhou stranu zamrzí absence univerzálního AptX kodeku a také je nemilé, že je spousta pokročilých vychytávek omezena jen na vazbu s nejnovějšími Samsung telefony.

Klady + Nadprůměrný zvuk

+ Kvalitní ANC

+ Dlouhá výdrž baterie

+ Rychlé (i bezdrátové) nabíjení

+ Vylepšený Ambientní mód s Detekcí hlasu



Zápory – Netradiční tvar může tlačit (individuální)

– Spousta funkcí je omezena na One UI 3.1



Za zapůjčení děkujeme české pobočce Samsungu.