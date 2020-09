Test Galaxy Buds Live: Povedla se designová a technická revoluce?

Když jihokorejský Samsung v srpnu oficiálně ukázal vzhled a parametry nových sluchátek Galaxy Buds Live, upoutal celkem očekávaně velkou pozornost. Hned v několika ohledech totiž nejde jen o další bezdrátová sluchátka, která byste na hromádce s dalšími konkurenty měli problém odlišit. Samsung se rozhodl vyrazit na úplně novou kolej tohoto oboru. A to jak designově, tak i technicky. Na první pohled je jasné, co je jinak z hlediska tvaru. Buds Live připomínají přerostlé fazole, zejména pak v unikátní bronzové variantě. Zároveň jde o první model “pecek”, které disponují aktivním potlačením šumu a přitom nemají silikonové špunty. Jak moc se Samsungu revoluční nápady povedlo realizovat? To se dozvíte v této recenzi…

Balení a design

Krabička se sluchátky se nijak nevymyká současnému Samsung stylu. Odklopíte víčko a před očima hned máte zakoupený produkt. Ve víčku je zasunutá plochá krabička s manuálem a záručními informacemi. Prostor pro pouzdro sluchátek a příslušenství má stejné uspořádání jako u dřívějších Galaxy Buds. Samozřejmě se ale změnil tvar pouzdra, které je nyní z půdorysu čtvercové, z boků obdélníkové a vybavené obvodovou drážkou pro snadnější otevírání. Otevírání je správně tuhé a pant hezky drží v jakýchkoli pozicích. Kromě již jmenovaného se v balení nachází také USB-C kabel pro nabíjení (který ale možná nikdy nemusíte potřebovat) a náhradní výplňové “objímky”, se kterými se dají sluchátka alespoň trochu přizpůsobit pro různé tvary a velikosti ušních boltců.

Tvar samotných sluchátek je velmi zajímavý. Těžko říct, proč inženýři a designéři zvolili zrovna takový. A proč zrovna teď? A proč to nikoho nenapadlo dřív? Sluchátka samozřejmě touto vlastností hned zaujmou, což se Samsungu povedlo. V momentě, kdy skoro všichni ostatní ještě kopírují Air Pody od Applu nebo dřívější Galaxy Buds, jihokorejská firma hodila do placu něco neokoukaného. Ale i funkčního. Fazolový design totiž dává smysl, protože kopíruje dutinu v boltci.



Samsung Galaxy Buds Live jsou nezvyklá, ale pohodlná

Stejně jako mnozí další zájemci o tato sluchátka jsem byl nejdřív skeptický k tomu tvaru. Podobných designových experimentů jsem už měl možnost pár vyzkoušet a ne vždy to dopadlo dobře. Třeba u Marshall Minor (hodnotím subjektivně dle vlastních uší). První nasazení Samsung Galaxy Buds Live a spuštění bylo také rozpačité. Zvuk za moc nestál a ani držení v uchu se mi nezdálo. Jak jsem ale brzy zjistil, nasazení jsem nezvládl úplně na jedničku. Je potřeba nejprve zasunout jeden konec s reproduktory do sluchovodu a až poté přimáčknutím “zamknout” druhý konec za boltec. Když sluchátko rovnou dáte do dutiny “na plocho”, nevyplníte dobře sluchovod a zvuk pak samozřejmě degradujete.

Jak jsem avizoval, v krabičce jsou k dispozici také alternativní silikonové objímky. U dřívějších Galaxy Buds a spousty jiných sluchátek berete různé silikonové špunty na pomoc při správném vyplnění a utěsnění v uchu. V tomto případě jde o opačný konec, kde chcete vytvořit dostatečně pevný “háček” v boltci. I původně předchystané menší objímky byly v pohodě, ale až po výměně za větší jsem si byl naplno jistý, že sluchátka drží v uchu dobře. A to při všech příležitostech včetně sportování. Každý uživatel to ale bude mít samozřejmě jinak a mohou se najít i tací, kterým nebudou tyto fazole sedět vůbec.



Zvuk vs. ticho

Jelikož jsem nedávno poslal pryč starší Galaxy Buds, nebyla příležitost provést přímé porovnání zvukového výstupu. I tak mám pocit, že se absence silikonových špuntů mírně projevuje. Pochopitelně hlavně u hloubek, které jsou na hermetickým uzavření závislé. Silikonové dutinky se nejspíš nehodily návrhářům do krámu, takže je vynechali. Zvuk tedy podle mého ustoupil designu, i když podle všeho jen nepatrně. Konstrukce a měniče od AKG přece jen slibují nadstandardní poslech. Mikrofony jsou dostatečně citlivé a se sluchátky není problém i pohodlně telefonovat ve městě. Stejně si ale myslím, že se špunty by to bylo minimálně po hudební stránce o něco lepší.

Jenže kdyby měla Samsung Galaxy Buds Live špunty, nebyl by na světě pokus o další revoluční řešení. Jihokorejská firma se rozhodla implementovat do neuzavřených “peckových”sluchátek aktivní potlačení šumu alias ANC. To je samozřejmě dost odvážný tah, který se nakonec i projevil. ANC rozhodně nedosahuje takových kvalit jako u konkurenčních produktů, které funkci podporují právě i dalšími konstrukčními prvky. Tomuto oboru prostě bezpečně vévodí uzavřená circumaurální sluchátka obepínající ucho. Pod nimi jsou na žebříčku špunty a následují další konstrukce a experimenty. Ano, aktivní potlačení šumu je zde tedy podprůměrné, ale nemůžeme mluvit o neschopnosti výrobce. Nikdo jiný nic takového zatím nezkusil, takže prostor pro porovnávání je stále otevřený. Nicméně primárně kvůli ANC si Buds Live raději nepořizujte.



Aplikace chudší i bohatší

Softwarovým partnerem sluchátek a jiné nositelné elektroniky od Samsungu je aplikace Galaxy Wearable. Stejně jako u předchozích generací Buds nabízí například informaci o stavu baterií, ekvalizér, herní režim s nižší latencí, hledání ztracených sluchátek a změnu hlasitosti. Tu je ale opět nutné manuálně nastavit jako jedno z dotykových gest. Doteď nechápu, proč zesilování a zeslabování není (a ani dříve nebylo) mezi základními předvolenými možnostmi. Ovládání skrze různá poklepání k tomu přímo vybízí a hodí se to nejen při sportování. Sluchátka každopádně mají čtyři varianty gest – klepnutí, dvojité klepnutí, trojité klepnutí a podržení. Přitom jen ta poslední je volitelná.

Přehled dotykových gest u Samsung Galaxy Buds Live