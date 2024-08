Nothing Phone (2a) Plus je vylepšenou verzí oblíbeného modelu střední třídy

Přichází v podobném kabátku, ale s výkonnějším čipem a lepší selfie kamerou

Českou cenu výrobce zatím neodhalil, dozvíme se ji až v září

Nothing Phone (2a) debutoval v březnu a svým povedeným zpracováním i vynikajícím poměrem mezi cenou a výkonem si získal spoustu příznivců i v České republice. Nyní se britská značka rozhodla uvést jeho vylepšenou verzi s označením Plus, která obdržela lepší čipset nebo selfie kameru s nestandardně vysokým rozlišením.

Po designové stránce jde o téměř totožné zařízení. Zůstává dvojice vycentrovaných fotoaparátů, pozice LED světel i rozložení dalších prvků na průhledně působících zádech. Telefon nicméně přichází v nové šedé variantě a krapet jinak zbarvené černé.

Nothing Phone (2a) Plus je symbolem další úspěšné spolupráce mezi pokrokovou firmou Carla Peie a čipového kolosu MediaTek. Novinku pohání procesor Dimensity 7350, který vzniknul exkluzivně pro ni. Mimo jiné disponuje dvěma 3GHz jádry Cortex-A715 a přetaktovaným grafickým jádrem Mali-G610 MC4, které podle Nothingu dosahuje o 30 % vyššího výkonu než v případě standardního Phone (2a).

Specifikace Nothing Phone (2a) Plus Cena 399 liber (12 000 Kč v přepočtu), česká cena bude oznámená v září Rozměry a hmotnost 161,7 x 76,3 x 8,5 mm, 190 g Displej 6,7″ AMOLED, 120Hz adaptivní obnovovací frekvence, maximální jas 1 300 nitů, 1 miliarda barev Procesor Dimensity 7350, dvě 3GHz jádra Cortex-A715, grafické jádro Mali-G610 MC4 Zadní fotoaparáty 2x 50Mpx (širokoúhlý a ultra širokoúhlý) Selfie kamera 50Mpx, 4K video při 30 FPS Baterie 5 000mAh, 50W rychlé nabíjení Software Android 14, Nothing OS 2.6 Další vlastnosti duální reproduktory, IP54, čtečka otisků integrovaná v displeji

Přední strana telefonu zaujme 6,7″ AMOLED displejem se 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí, maximálním jasem 1 300 nitů a schopností zobrazovat až 1 miliardu barev. Co se tentokrát na seznamu specifikací rovněž vyjímá, je 50Mpx selfie kamera umístěná v průstřelu, již nechybí schopnost nahrávat video ve 4K při 30 snímcích. I na zádech najdeme dva 50Mpx senzory, a to širokoúhlý a ultra širokoúhlý.

Nothing Phone (2a) Plus dále disponuje 5 000mAh baterií s rychlejším 50W dobíjením – klasický Phone (2a) měl podporu 45W nabíjení – a operačním systémem Android 14 v kabátku Nothing OS 2.6.

Co se týče ceny, Nothing Phone (2a) Plus vychází na 399 liber (12 000 Kč v přepočtu) ve verzi 12/256GB. Česká cena bude oznámená až v září.

Co na Nothing Phone (2a) Plus říkáte vy?

Zdroje: Nothing, GSMArena