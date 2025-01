Bude to další hit? Nothing Phone (3) potěší nejnáročnější, lákat má na převratné novinky

Reklama

Značce Nothing se z pozice malého startupu podařilo probojovat mezi nejsledovanější výrobce chytrých telefonů. Jeho poslední zařízení, pokud nepočítáme nepříliš populární Phone (2a) Plus, si spotřebitelé oblíbili kvůli skvělému poměru mezi cenou a výkonem. Třešničkou na dortu je pak design, který se u konkurence hned tak nevidí. Nyní se britský výrobce chystá prorazit s dalším smartphonem, od něhož slibuje přelomové novinky.

Nothing Phone (3) nebude žádné ořezávátko. Alespoň to tedy vyplývá z uniklého interního e-mailu psaného ředitelem společnosti Carlem Peiem, který na sociální X zveřejnil známý leaker Evan Blass. Že by byl telefon schopen konkurovat Samsungu Galaxy S25 Ultra nebo drahým čínským modelům se Snapdragonem 8 Elite se mi vzhledem k někdejším počinům jeví nepravděpodobně – spíše bych předpokládal, že se vrhne na sub-vlajkový segment a konkrétně modely typu Xiaomi 14T Pro či OnePlus 13R.

S jakými konkrétními specifikacemi telefon dorazí, zatím netušíme. Carl Pei nicméně v e-mailu naznačuje důraz na umělou inteligenci a hovoří o průlomových inovacích v oblasti uživatelského rozhraní. Má vizi představit zařízení, které bude uživatelům opravdu zjednodušovat život. Tak jsme zvědaví, s čím Nothing přijde tentokrát.

Od představení Nothing Phone (3) nejsme nijak zvlášť vzdáleni, na pulty obchodů by měl totiž přijít ještě v tomto čtvrtletí.

Jak se na Nothing Phone (3) těšíte vy?

Zdroje: X