Několikaleté spekulace konečně dostaly oficiální potvrzení. Populární střílečka Valorant od společnosti Riot Games skutečně míří na mobilní zařízení, ovšem s jedním zásadním háčkem – zatím pouze v Číně. Dlouho očekávaný přechod z PC na mobilní platformy tak bude pro většinu světa ještě chvíli trvat, přestože samotný vývoj už nabral jasné obrysy.

Čína jako testovací polygon

Oficiální účet Valorant na sociální síti X (dříve Twitter) konečně utnul nekonečné spekulace a potvrdil, že mobilní verze oblíbené kompetitivní střílečky je skutečně v přípravě. Háček je v tom, že předregistrace jsou v tuto chvíli omezeny výhradně na uživatele z Číny. O globálním vydání zatím chybí jakékoliv konkrétní informace.

Riot Games ve svém oznámení uvedl: „Opravdu se to děje. Valorant Mobile byl oznámen ve spolupráci s naším partnerem LIGHTSPEED STUDIOS a přinášíme ho do Číny. Jsme nadšeni, že můžeme Valorant Mobile nabídnout co největšímu počtu hráčů, ale začínáme v Číně a odtamtud se posuneme dál. Samozřejmě vás budeme informovat, jak se naše plány budou dále vyvíjet.“

Testovací fáze v Číně by měla začít v relativně blízké době, nicméně není jasné, zda se globální publikum bude moci těchto testů zúčastnit. Realisticky vzato, na oficiální čínskou verzi si počkáme minimálně několik měsíců a na globální vydání možná i déle.

Zkušený partner na palubě

Dobrou zprávou je, že Riot si pro vývoj mobilní verze vybral zkušeného partnera. PUBG Mobile, jeden z nejúspěšnějších titulů na mobilních platformách, má na svědomí právě Lightspeed Studios.I když je Valorant na PC relativně nenáročnou hrou, optimalizace pro stovky různých konfigurací mobilních zařízení představuje výzvu. Pravděpodobně právě proto si Riot dává s vydáním na čas a zahajuje proces postupně, začínaje čínským trhem.

Boj s neoficiálními instalacemi

Zajímavé bude rovněž sledovat, jaká opatření Riot zavede, aby zabránil hráčům mimo Čínu instalovat Valorant Mobile neoficiální cestou. Na Androidu je totiž relativně snadné nainstalovat aplikace mimo oficiální obchod prostřednictvím APK souborů. Vzhledem k tomu, že hra bude postavena na kompetitivních základech, bude Riot pravděpodobně přísně kontrolovat, kdo a odkud se ke hře připojuje.

Konkurenční prostředí mobilních stříleček

Valorant vstupuje na mobilní scénu, kde už funguje několik zavedených titulů. Call of Duty Mobile či PUBG Mobile už prokázaly, že taktické střílečky mohou na mobilech fungovat velmi dobře. Valorant má však unikátní mechaniky založené na schopnostech jednotlivých agentů, což představuje nový prvek, který by mohl zamíchat kartami na trhu. Snad nedopadne podobně neslavně jako Apex Legends Mobile, který byl po pár letech fungování zrušen…

Hrajete na mobilu kompetitivní střílečky?