Kingdom Come: Deliverance II má nový skvělý trailer. Vypadá jako film, slibuje akci i válku. Podívejte se!

Příznivci hry Kingdom Come: Deliverance II se dočkali 2 novinek

Tou první je zbrusu nový trailer, který právě vyšel

Druhou je posun data vydání hry

Hra Kingdom Come: Deliverance II je už nějaký ten pátek k zakoupení v předprodeji, ale její vydání je naplánováno až na únor příštího roku. Ohlášené datum se ovšem nyní změnilo.

Původně hra měla vyjít ještě letos, pak byla naplánována na druhou polovinu února. A teď se termín opět proměnil. Dobrou zprávou je, že nakonec vyjde dříve – už 4. února 2025.

Kingdom Come: Deliverance II už je podle slov PR manažera Tobiase Stolz-Zwillinga zcela hotová a pracuje se jen na dolaďování posledních detailů a opravách chybek. Nyní studio zveřejnilo na svém kanále na YouTube zbrusu nový trailer, který nadchne každého příznivce Kingdom Come: Deliverance.

Nechybí v něm akce, má skvělou grafiku a připomíná víc trailer na film než na hru. Oprávněně se tak dá tvrdit, že jde o nejlepší ukázku z dosud zveřejněných.

Kingdom Come: Deliverance II Official Story Trailer

Už z dříve uvedených trailerů je zřejmé, že se opět bude na co těšit. Vývojáři Warhorse Studios do Kingdom Come: Deliverance II vložili velké úsilí a pokračování oblíbeného RPG znovu potěší příznivce hraní, ale i historie. To, že půjde o trhák, naznačuje i 1 milion wishlistů na Steamu.

Koupíte si Kingdom Come: Deliverance II?

Zdroj: X, YouTube